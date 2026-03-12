Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Pelli detalló que se sintió "muy mareado" y perdió el conocimiento "por un momento". "Después de este suceso, me asistieron personas del lugar, personal de Bomberos, y a posterior de lo ocurrido llegó una ambulancia y me trajeron (a Concepción) en la misma, llegando a horas 20.05 aproximadamente al Hospital Regional de la ciudad de Concepción, en donde luego de ser asistido por personal de emergencias diagnosticaron que presento traumatismo encéfalo craneano de huesos propios de la nariz, con epistaxis abundante anterior", apuntó el diputado nacional.