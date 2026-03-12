Según el Indec, la inflación de febrero fue de 2,9%

Según su análisis, uno de los principales motores del aumento fue el rubro vivienda, impulsado por los ajustes en las tarifas de luz y gas y por el inicio del esquema de subsidios focalizados. A ello se sumó un incremento de 1,8% en los salarios de encargados de edificios, lo que llevó a que el rubro registrara un aumento cercano al 5%, el mayor desde junio de 2024.