Según el Indec, la inflación de febrero fue de 2,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el dato de inflación correspondiente a febrero, que se ubicó en 2,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%)
Según el informe, en febrero de 2026, Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%) y Gran Buenos Aires, la de menor (2,6%)
Antes de la publicación oficial, los analistas privados proyectaban que la cifra se movería en un rango cercano al de enero, cuando el indicador había marcado 2,9%. En particular, los aumentos en tarifas de servicios públicos y en alimentos aparecían como los principales factores detrás de la evolución del índice.
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central de la República Argentina, las proyecciones inflacionarias habían sido revisadas al alza. Mientras en febrero se esperaba un incremento de 2,1% para ese mes, la actualización más reciente elevó la estimación a 2,7%. Según esas previsiones, la inflación recién perforaría el piso del 2% mensual hacia mayo.
Qué habían anticipado las consultoras
Entre las mediciones privadas, la consultora C&T había estimado una inflación de 2,9% para el Gran Buenos Aires. “Suele ser un mes de inflación menor que la de otros meses, pero este año se sumaron varios factores que generaron un resultado distinto”, señalaron.
Según su análisis, uno de los principales motores del aumento fue el rubro vivienda, impulsado por los ajustes en las tarifas de luz y gas y por el inicio del esquema de subsidios focalizados. A ello se sumó un incremento de 1,8% en los salarios de encargados de edificios, lo que llevó a que el rubro registrara un aumento cercano al 5%, el mayor desde junio de 2024.
El equipamiento y mantenimiento del hogar también mostró subas relevantes, en parte por el aumento salarial del personal doméstico —que incluyó un bono— y por el encarecimiento de los productos de limpieza.
En tanto, los alimentos y bebidas volvieron a registrar fuertes variaciones. La medición de C&T mostró un alza de 4,1%, con un comportamiento dispar entre productos: la carne subió casi 8%, mientras que las verduras registraron una caída cercana al 10%. Además, el rubro transporte y comunicaciones también se ubicó por encima del promedio mensual, principalmente por la suba en las tarifas del transporte público.
Por su parte, la consultora LCG proyectaba una inflación en torno al 2,7% y advertía que la inercia de la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— seguía estableciendo un piso elevado para el indicador mensual.
En ese marco, los precios regulados habrían tenido una incidencia creciente. Según esa estimación, los ajustes en tarifas aportarían alrededor de 0,7 puntos porcentuales a la inflación general, impulsados por aumentos en gas —que rondaron el 17% mensual por la reducción de subsidios—, electricidad, agua y servicios como transporte, medicina prepaga y telefonía.
Finalmente, la consultora OJF calculó un incremento de 2,6% para febrero. En su informe señaló que los rubros con mayores subas habrían sido Vivienda e Indumentaria, con alzas de 3,5%, seguidos por Salud y Alimentos y bebidas, con variaciones de 2,9% y 2,8%, respectivamente.
El dato oficial difundido por el INDEC permitirá confirmar si esas estimaciones privadas estuvieron alineadas con la evolución real del índice de precios durante el segundo mes del año.