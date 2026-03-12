La inflación tucumana pegó un salto y una familia tipo necesitó casi $ 1,2 millón para no ser pobre

Transcurridos dos meses de este 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tucumán acumula un salto del 6,3%, esencialmente por el incremento de precios en los alimentos que componen la canasta familiar. Así, sólo en el primer bimestre, la evolución de los precios consume el 60% de lo pautado por la Provincia para todo este año. En febrero, la inflación provincial ha sido del 3,4%, la mayor desde marzo del año pasado (fue del 3,5%), y por encima de la que estimó, para Buenos Aires y que sirve como referencia nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con una variación intermensual del 2,9%.
¿Cuáles fueron los principales aumentos del mes pasado en la provincia? De acuerdo con el reporte de la Dirección de Estadística local, la categoría que más aumentó fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (4,7%) seguida por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (4,3%). Esto último derivó en un incremento de las canastas básicas. Por caso, la Alimentaria (CBA), trepó un 4,5% para ubicarse en los $ 586.081 para que una familia tipo no sea considerada indigente. A su vez, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite de ingresos para no caer en situación de pobreza, registró un alza del 3,7%, para situarse en los $ 1.168.435 para el caso de un matrimonio con dos hijos pequeños residentes en Tucumán.
A nivel nacional, el Indec calculó que una familia tipo necesitó en febrero de 2026 $ 644.088 para cubrir la canasta básica alimentaria y $ 753.583,83 más para llegar a la suma de la canasta básica total de $ 1.397.671,83.
Para no ser indigente, una familia tipo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitó $ 200.000 más que en el interior, según la Fundación Colsecor. En su reporte, señala que la Canasta Alimentaria registró un alza de 4,2% promedio en las 31 localidades del interior que monitorea la Fundación, por encima del 3,1% de aumento que se observó en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el conjunto de alimentos considerados para dos adultos y dos menores se consiguió a $ 585.493 en las primeras y a $ 791.579 en la Capital del país, según lo que informó el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.
Dos visiones
La inflación oficial del segundo mes del año estuvo por encima de la estimación de los analistas privados. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) indicó que promedió el 2,7% y se espera que la inflación interanual sea del 26,1% al cerrar el año. En el Gobierno, sin embargo, sostienen que el proceso de desaceleración está en marcha, tal como lo posteó el ministro de Economía, Luis Caputo.
“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y del empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, escribió en sus redes.
Según el titular del Palacio de Hacienda, esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.
“El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, fundamentó Caputo.
A su vez, los consultores dividen opiniones acerca de este fenómeno inflacionario y su evolución a lo largo de este 2026.
“Por primera vez en los últimos ocho meses, el indicador de inflación estimado por el Indec no subió respecto del mes anterior, manteniéndose en el 2,9%”, plantea Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso. A diferencia de los últimos meses, hubo deflación en los bienes estacionales y fueron los bienes regulados los que impulsaron el índice hacia su resultado final en conjunto con el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, observa el experto. “El resultado parecería dejar entrever el comienzo del fin del efecto adverso que tuvo sobre los precios la depreciación del peso del segundo semestre del año pasado”, subraya. A criterio del economista, “la desaceleración de los precios debería aparecer en la medida en que el Banco Central continúe implementando una política cautelosa, ajustando el incremento de la oferta monetaria al crecimiento de su respectiva demanda”.
Distinta es la visión del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Desde junio de 2025, la inflación tuvo una curva ascendente y constante (salvo julio y agosto donde se repitió el dato de 1,9% en ambos meses). En este mes, el dato prácticamente duplica el de mayo pasado, que había sido de 1,5%, detalla.
Según el CEPA, con la metodología actualizada (por ahora diferida y en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/18), la inflación es más alta: desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación, en diciembre de 2023, “el Indec escondió 11,5% de inflación debajo de la alfombra”.