La inflación tucumana pegó un salto y una familia tipo necesitó casi $ 1,2 millón para no ser pobre

“Por primera vez en los últimos ocho meses, el indicador de inflación estimado por el Indec no subió respecto del mes anterior, manteniéndose en el 2,9%”, plantea Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso. A diferencia de los últimos meses, hubo deflación en los bienes estacionales y fueron los bienes regulados los que impulsaron el índice hacia su resultado final en conjunto con el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, observa el experto. “El resultado parecería dejar entrever el comienzo del fin del efecto adverso que tuvo sobre los precios la depreciación del peso del segundo semestre del año pasado”, subraya. A criterio del economista, “la desaceleración de los precios debería aparecer en la medida en que el Banco Central continúe implementando una política cautelosa, ajustando el incremento de la oferta monetaria al crecimiento de su respectiva demanda”.