La Nación modernizó la normativa referente a las autorizaciones de Organismos Genéticamente Modificados de uso agropecuario

Argentina ocupa una posición de liderazgo en la regulación y el acompañamiento de los avances y desarrollos OGMs para el sector agropecuario desde los inicios de estas actividades en el año 1991. Esta regulación tiene por fin garantizar que los OGMs pertenecientes a especies de uso agropecuario o que potencialmente pudieran emplearse en un contexto agropecuario, sean seguros tanto en las etapas experimentales como en la comercialización, sin afectar las exportaciones.