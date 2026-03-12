La Nación modernizó la normativa referente a las autorizaciones de Organismos Genéticamente Modificados de uso agropecuario

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, a través de la Resolución 255/2026, se actualizó y simplificó la normativa marco referente a Organismos Genéticamente Modificados de uso agropecuario, agroalimentario y agroindustrial tanto con fines de experimentación como comerciales, para el fortalecimiento de un marco regulatorio claro, que mejora la previsibilidad de las inversiones, acompañando los avances científicos y tecnológicos del sector.
La nueva resolución reemplaza el régimen anterior de la Resolución 763/11 y abrevia los procesos, incorporando criterios técnicos más precisos, reduciendo plazos de evaluación, costos y eliminando cargas administrativas innecesarias.
Si bien la citada Resolución, es marco para establecer lineamientos generales, constituyó una herramienta de singular trascendencia en este aspecto, el tiempo transcurrido amerita hoy su reemplazo, en virtud de responder a los avances de la materia.
El campo de los OGMs en el sector agropecuario se ha ido ampliando con el tiempo hacia los ámbitos agroalimentario y agroindustrial, dando lugar al surgimiento de nuevas actividades y propuestas de uso, incluyendo sus productos y subproductos derivados. Esto, a su vez, ha contribuido al aumento de la productividad, de las exportaciones de materias primas y de alimentos seguros producidos en el país.
El objetivo la nueva normativa es ordenar los procedimientos y evaluaciones aplicables, en función del tipo de organismo y del uso propuesto, sin perjuicio del cumplimiento y del control de la seguridad en el agroecosistema, la aptitud alimentaria humana y animal y la garantía de los mercados de exportación.
Argentina ocupa una posición de liderazgo en la regulación y el acompañamiento de los avances y desarrollos OGMs para el sector agropecuario desde los inicios de estas actividades en el año 1991. Esta regulación tiene por fin garantizar que los OGMs pertenecientes a especies de uso agropecuario o que potencialmente pudieran emplearse en un contexto agropecuario, sean seguros tanto en las etapas experimentales como en la comercialización, sin afectar las exportaciones.
Desde 1996 a la actualidad se llevaron adelante 134 aprobaciones de productos genéticamente modificados por parte del Estado Nacional.
De ese total, 38 autorizaciones se realizaron desde el inicio de la gestión del actual Gobierno, lo que implica un récord de casi el 28% de todos los desarrollos de este tipo autorizados comercialmente por el país en los últimos 30 años.