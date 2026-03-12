Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo
La diputada nacional de La Libertad Avanza Soledad Molinuevo se refirió a la agresión que sufrió su par Federico Pelli en La Madrid y aseguró que, tras el golpe, temieron que las consecuencias fueran aún más graves. “Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe”, afirmó.
El episodio ocurrió cuando el diputado nacional fue atacado mientras recorría zonas afectadas por las inundaciones junto a otros dirigentes del espacio político. Según relató Molinuevo, el golpe le provocó una importante pérdida de sangre y obligó a una intervención quirúrgica.
“Se desangró mucho. Lo tienen que operar por la quebradura de la nariz. Está internado, muy dolorido”, señaló la legisladora.
Molinuevo también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante el incidente y aseguró que debieron intervenir para que el agresor fuera detenido. “Tuvimos que ocuparnos de que la Policía lo detenga porque no hacían nada”, sostuvo.
La diputada remarcó que la visita a la zona no tenía fines políticos, sino que buscaba asistir a los vecinos afectados por las inundaciones. “No era un acto político, simplemente fuimos a solidarizarnos con la gente”, afirmó.
En ese sentido, relató que el grupo llevaba ayuda para los damnificados. “No podíamos entender por qué no podíamos acercarle ayuda a la gente”, expresó.
El hecho ocurrió cuando Pelli caminaba junto a dirigentes del espacio por una ruta de la zona inundada. En ese momento fueron interceptados por un hombre que luego fue identificado como Marcelo “Pichón” o “Vikingo” Segura.
Según quedó registrado en videos del momento, el agresor increpó al grupo y les advirtió que “no pasarán”. Pelli se presentó y preguntó cuál era el impedimento para continuar, mientras Molinuevo intervino con palabras en el mismo sentido.
Instantes después, cuando el grupo avanzó, Segura volvió a increpar al legislador y le propinó un cabezazo sin mediar palabras. Tras el impacto, Pelli se tomó el rostro mientras la sangre comenzaba a cubrirle la cara.
Molinuevo también criticó el trato que recibió durante la situación. “El ministro (Darío Monteros) me trató con falta de respeto. Que se te rían en la cara y volver a tu casa con miedo es tremendo”, afirmó.
La legisladora consideró que el episodio pudo haber tenido consecuencias aún más graves. “Podría haber sido mucho peor de lo que pasó, simplemente por haber sido de un signo político distinto y haber querido ayudar a la gente”, señaló.
Por último, expresó su indignación por lo ocurrido. “Hacen política con la desgracia de la gente. Tengo mucha bronca por lo que pasó”, dijo.
Molinuevo confirmó además que realizaron la denuncia correspondiente para que la Justicia investigue el ataque y determine las responsabilidades.