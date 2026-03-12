Darío Monteros intimó a Soledad Molinuevo: “Las difamaciones no pueden ser toleradas”

En la comunicación formal, el funcionario tucumano cuestionó especialmente las declaraciones realizadas por la legisladora el 11 de marzo, tanto en el canal La Nación +, en su cuenta de X, y en entrevistas radiales; donde afirmó que “toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior” y lo vinculó, además, con la agresión sufrida por el diputado nacional.