Darío Monteros intimó a Soledad Molinuevo: “Las difamaciones no pueden ser toleradas”

El ministro del Interior de la Provincia, Darío Monteros, envió este jueves una carta documento a la diputada de La Libertad Avanza Tucumán (LLA) Soledad Molinuevo y le pidió que se retracte públicamente de las graves acusaciones vertidas tras el ataque a Federico Pelli en La Madrid.
En la comunicación formal, el funcionario tucumano cuestionó especialmente las declaraciones realizadas por la legisladora el 11 de marzo, tanto en el canal La Nación +, en su cuenta de X, y en entrevistas radiales; donde afirmó que “toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior” y lo vinculó, además, con la agresión sufrida por el diputado nacional.
Desde la cartera de Interior se remarcó que dichas acusaciones son absolutamente falsas, maliciosas y carecen de cualquier tipo de sustento, por lo que constituyen una grave afectación al honor, la trayectoria pública y la investidura institucional del ministro.
En la carta documento, Monteros intimó a la diputada a cesar de inmediato con el hostigamiento y las imputaciones falsas, a retractarse públicamente por los mismos medios utilizados y a eliminar las publicaciones difamatorias, otorgándole un plazo de 24 horas.
Asimismo, se advierte que, en caso de no producirse la retractación correspondiente, se iniciarán acciones judiciales por calumnias e injurias, además de una demanda civil por daños y perjuicios.
El ministro también expresó que estas acusaciones se producen en un momento particularmente delicado para la provincia, donde el Gobierno de Tucumán se encuentra abocado de manera permanente a asistir a las familias afectadas por las inundaciones y coordinar operativos de emergencia en distintas localidades del interior.
“La crítica política es legítima en democracia, pero las acusaciones falsas y las difamaciones no pueden ser toleradas”, se señala en la comunicación enviada.
Por último, el ministro anticipó que, en caso de avanzar con las acciones civiles, la eventual indemnización será destinada a las familias afectadas por las inundaciones en la localidad de La Madrid, una de las zonas más golpeadas por el reciente temporal en la provincia.