Argentina será sede de Builder fest, un evento cripto clave para la industria blockchain

Detrás del boom de los cripto activos, las redes blockchain están transformando la arquitectura misma de la economía digital: desde los sistemas de pago y el ahorro hasta la identidad, la trazabilidad y los contratos inteligentes. Y Argentina cumple un rol fundamental en ese auge.
El país lidera el ranking latinoamericano de uso de criptomonedas, con un 19,8% de adopción, por encima de Brasil (18,6%) y El Salvador (14,6%). El dato surge de Chainalysis y confirma no solo el interés local por las redes blockchain como herramienta financiera, sino también la rápida apropiación social de una tecnología que redefine la forma en que se intercambia valor en el mundo.
En ese contexto de alta adopción y sofisticación técnica, Buenos Aires albergará el Builder Fest, uno de los encuentros internacionales más relevantes del ecosistema blockchain. A diferencia de otros eventos del sector, este está pensado exclusivamente para desarrolladores, ingenieros e investigadores: es decir, para quienes construyen la infraestructura que sostiene la industria cripto a nivel global.
El Builder Fest reunirá a PhDs (personas con doctorados), ingenieros, desarrolladores, licenciados en sistemas, especialistas en criptografía, matemáticos y profesionales del desarrollo de software, quienes viajarán desde distintos países para intercambiar conocimientos, debatir desafíos técnicos y trabajar en nuevas integraciones dentro del ecosistema blockchain, particularmente sobre la infraestructura de Cardano, una de las plataformas descentralizadas más avanzadas del mundo.
A diferencia de la mayoría de las conferencias del sector, tradicionalmente orientadas a negocios o marketing, Builder Fest nació como una iniciativa de la propia comunidad técnica. Durante años, desarrolladores y operadores de infraestructura del ecosistema señalaban la necesidad de contar con un espacio dedicado exclusivamente a la discusión tecnológica profunda. De ese espíritu surgió este evento, que hoy se ha convertido en una verdadera tradición entre los “builders” del ecosistema.
La edición contará con participantes provenientes de más de 20 países, incluyendo expertos de Italia, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Japón, Canadá, Dinamarca, entre muchos otros. Durante varios días, el país se convertirá en un punto de encuentro para algunos de los perfiles técnicos más especializados del sector blockchain global.
El carácter técnico y exclusivo del evento se refleja incluso en su sistema de acceso. Para obtener una entrada, los participantes tendrán que completar previamente un desafío técnico en la blockchain de Cardano. Este mecanismo, además de seleccionar a los asistentes con capacidades técnicas reales, funciona como un sistema de ticketing completamente operativo construido sobre la propia blockchain. Según los organizadores, el desafío de esta edición es aún más complejo que en años anteriores, aunque mantiene el espíritu de utilizar la tecnología tal como fue concebida.
Builder Fest es organizado por TxPipe, una empresa tecnológica argentina especializada en infraestructura para Cardano, liderada por Santiago Carmuega y Federico Weill. El evento cuenta además con el acompañamiento organizativo de Mauro Andreoli y Lucas Macchiavelli, y con el apoyo principal de Input Output Global (IOG), una de las entidades fundadoras del desarrollo de Cardano.
También participarán instituciones clave del ecosistema, como Cardano Foundation, Midnight e Intersect MBO, junto a numerosos equipos técnicos y proyectos que construyen activamente sobre la red. Se realizará los días 24 y 25 de marzo, y cualquier interesado en la temática puede registrarse a través de éste link.
En éste entorno, Argentina se posiciona una vez más como uno de los centros tecnológicos emergentes del ecosistema blockchain global, consolidando su lugar como punto de encuentro para talento, innovación y desarrollo de tecnologías descentralizadas.