Argentina será sede de Builder fest, un evento cripto clave para la industria blockchain

El carácter técnico y exclusivo del evento se refleja incluso en su sistema de acceso. Para obtener una entrada, los participantes tendrán que completar previamente un desafío técnico en la blockchain de Cardano. Este mecanismo, además de seleccionar a los asistentes con capacidades técnicas reales, funciona como un sistema de ticketing completamente operativo construido sobre la propia blockchain. Según los organizadores, el desafío de esta edición es aún más complejo que en años anteriores, aunque mantiene el espíritu de utilizar la tecnología tal como fue concebida.