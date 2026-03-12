Secciones
VIDEO. "Vos no vas a hacer circo conmigo": el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

El intercambio quedó registrado en un video.

Hace 38 Min

Un fuerte cruce entre la diputada nacional de La Libertad Avanza Soledad Molinuevo y el ministro del Interior Darío Monteros quedó registrado en un video que comenzó a circular tras la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli en La Madrid.

En las imágenes se observa a Molinuevo increpando a Monteros por el ataque que sufrió el legislador cuando recorría la zona afectada por las inundaciones junto a otros dirigentes del espacio político para entregar ayuda a los damnificados y recibió un fuerte golpe en el rostro.

Durante el intercambio, Monteros intenta evitar que la conversación sea grabada. “Si vamos a hablar, que no filmen”, se lo escucha decir.

Molinuevo responde de inmediato y lo confronta por lo sucedido. “¿Usted sabe lo que ha pasado? Una persona que trabaja para usted le reventó la cabeza al diputado Pelli por querer ayudar a la gente”, afirma.

Ante esa acusación, Monteros replica: “Vos no vas a hacer circo conmigo”.

La diputada vuelve a responder con dureza. “Vos no vas a hacer circo conmigo tampoco, ni tus empleados tampoco, reventándole la cabeza a un diputado nacional por querer ayudar a la gente. Estoy desde ayer acá”, sostiene.

El intercambio continúa con nuevas acusaciones cruzadas. “Mentira, no seas mentirosa”, le responde Monteros. 

“Vos no seas mentiroso”, retruca Molinuevo.

El episodio se produjo luego de que el diputado nacional Federico Pelli fuera agredido durante una recorrida por zonas inundadas de La Madrid. Según quedó registrado, el legislador fue atacado con un cabezazo por un hombre que lo interceptó cuando caminaba junto a otros dirigentes del espacio.

Tras el golpe, Pelli sufrió una fractura de nariz y debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente permanece internado y con fuertes dolores, según indicaron desde su entorno.

