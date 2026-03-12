Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

El clima político en el Congreso de la Nación aumentó notablemente a raíz de la presentación de un pedido de interpelación contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El bloque de Unión por la Patria (UxP), liderado por Germán Martínez, formalizó un escrito que exige explicaciones inmediatas al funcionario por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y bienes del Estado. La polémica central gira en torno al traslado de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante una comitiva oficial a los Estados Unidos.