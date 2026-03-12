Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

El clima político en el Congreso de la Nación aumentó notablemente a raíz de la presentación de un pedido de interpelación contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El bloque de Unión por la Patria (UxP), liderado por Germán Martínez, formalizó un escrito que exige explicaciones inmediatas al funcionario por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y bienes del Estado. La polémica central gira en torno al traslado de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante una comitiva oficial a los Estados Unidos.
El proyecto de resolución invoca el artículo 101 de la Constitución Nacional para citar a Adorno al recinto, pero la ofensiva opositora no se detiene allí. Los legisladores kirchneristas dejaron abierta la posibilidad de impulsar una moción de censura e incluso la remoción del cargo en la misma sesión. Según el texto presentado, el cuerpo legislativo debe analizar minuciosamente los hechos de conocimiento público para determinar si existió un usufructo indebido de recursos que pertenecen a todos los argentinos.
La lupa de los diputados está puesta específicamente en los gastos de traslado y alojamiento de la esposa del funcionario en Nueva York. La oposición exige conocer con precisión qué partida presupuestaria se utiliza para cubrir dichos costos y qué rol oficial cumple Angeletti para integrar la comitiva. Ante los cuestionamientos, Adorni ensayó una defensa pública argumentando que se trata de “trabajos muy sacrificados” y que era su deseo personal estar acompañado, asegurando además que el viaje no representaba un gasto para el Estado.
Sin embargo, las dudas persisten y se extienden a otros movimientos del Jefe de Gabinete. El pedido de interpelación también solicita detalles sobre un viaje realizado a Punta del Este en una aeronave privada durante el último feriado de Carnaval. En este punto, los legisladores exigen que se acredite la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona física o jurídica que financió el traslado, bajo la sospecha de que podría ser ajeno a sus funciones públicas.
Denuncia penal
La presión no solo proviene del bloque de UxP. La ex libertaria Marcela Pagano anunció que presentará una denuncia penal contra el funcionario, calificándolo como un “soldado de la casta”. Pagano recordó las críticas que el propio Adorni lanzó en 2024 contra los privilegios políticos y solicitó que el presidente Javier Milei le exija la renuncia. Por su parte, el legislador socialista Esteban Paulón recibió un pedido de informes para evaluar posibles conflictos de intereses e incompatibilidades en la inclusión de la esposa del ministro en viajes oficiales.
En medio de este torbellino administrativo y judicial, Adorni cumplió con su agenda en el exterior siendo el encargado de clausurar la “Semana Argentina” en Estados Unidos. Ante un auditorio compuesto por empresarios e inversores, el Jefe de Gabinete intentó mostrar una imagen de solidez gubernamental y previsibilidad económica. Su discurso buscó separar la gestión de las turbulencias legislativas que lo esperan a su regreso a Buenos Aires, enfocándose en la atracción de capitales extranjeros.
Durante el cierre del evento, Adorni lanzó un fuerte llamado al sector privado, pidiéndoles que “no se escondan” y que se sumen a la denominada “batalla cultural” que propone el Ejecutivo. “Confiamos en que el sector privado también va a ser parte de este cambio; nosotros los defendemos, pero ustedes también tienen que hacerlo”, sentenció el funcionario. Además, definió al país como una “tierra fértil para cualquier inversión” y aseguró que, de ahora en adelante, la Argentina recuperará el protagonismo internacional.
El regreso de Adorni al país marcará el inicio de una etapa de definiciones en el Congreso. Mientras el Gobierno intenta consolidar su mensaje de apertura económica y lucha contra los privilegios, la oposición utiliza las propias herramientas de control constitucional para poner en duda la ética de sus principales figuras. La resolución de este pedido de interpelación determinará si el Jefe de Gabinete logra sortear las acusaciones o si deberá enfrentar un proceso de censura que podría debilitar su posición en el corazón del poder ejecutivo.