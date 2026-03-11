El diputado Pablo Yedlin pidió declarar la emergencia hídrica, social y productiva en Tucumán

El diputado nacional Pablo Yedlin reclamó al Gobierno nacional la inmediata declaración de la emergencia hídrica, social y productiva en Tucumán, ante las graves consecuencias que dejaron las lluvias, el colapso de drenajes y la crecida de ríos en distintos puntos de la provincia.
A través de un pronunciamiento público, el legislador —opositor a la gestión del presidente Javier Milei— advirtió sobre el impacto social que atraviesan numerosas familias tucumanas que debieron abandonar sus hogares por las inundaciones.
“Tucumán no puede esperar más. Detrás de cada cifra hay una familia que lo perdió todo. Es desgarrador ver a nuestros vecinos evacuados y sus hogares destruidos por el colapso de drenajes y la crecida de los ríos”, expresó.
Yedlin sostuvo que la Nación debe intervenir de manera urgente y remarcó que la declaración de emergencia “no es un ruego, es una obligación federal”, al considerar que la magnitud de los daños supera las posibilidades de respuesta inmediata de la provincia y los municipios.
Entre las medidas solicitadas, el diputado planteó asistencia financiera directa para la reconstrucción de infraestructura vial y urbana que resultó dañada por las inundaciones.
Además, pidió reforzar la protección social para las familias afectadas mediante un aumento excepcional de la Asignación Universal por Hijo destinado a los hogares damnificados.
El legislador también reclamó la implementación de un plan de contingencia sanitaria, con recursos técnicos y materiales para prevenir enfermedades y mitigar riesgos en las zonas anegadas.
Por último, solicitó fondos extraordinarios de apoyo productivo para ayudar a recuperar la actividad económica de la provincia, afectada por los daños provocados por el temporal.
“Basta de demora. La Nación debe hacerse presente ahora”, concluyó Yedlin al insistir en la necesidad de una respuesta urgente frente a la emergencia que atraviesa Tucumán.