Darío Monteros también repudió la agresión al diputado Federico Pelli y pidió “solidaridad” en medio de las inundaciones en Tucumán

El ministro del Interior provincial condenó el ataque al legislador de La Libertad Avanza y destacó el trabajo de asistencia que se realiza en las zonas afectadas por el temporal.

Hace 1 Hs

El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, repudió la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli en la localidad de La Madrid mientras participaba de un operativo de asistencia a familias afectadas por las inundaciones.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario provincial expresó su solidaridad con el legislador y remarcó que los hechos de violencia no tienen lugar en el sistema democrático.

“Repudio la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia nunca puede ser el camino en democracia”, escribió el ministro.

El foco puesto en la asistencia por las inundaciones

En su mensaje, Monteros también señaló que la provincia atraviesa una situación compleja debido a las inundaciones que afectaron a varias localidades.

“Hoy Tucumán atraviesa una situación muy difícil por las inundaciones y lo que necesita nuestra gente es presencia, trabajo y solidaridad”, sostuvo.

El ministro aseguró que desde el Ministerio del Interior, junto al equipo del Gobierno provincial y por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, continúan coordinando tareas de asistencia en los municipios y comunas afectadas.

Según indicó, el operativo incluye apoyo logístico, asistencia a las familias damnificadas y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad en toda la provincia.

Reconocimiento a la ayuda de vecinos y productores

En otro tramo de su publicación, Monteros agradeció especialmente a los ciudadanos que colaboran en las zonas afectadas por el temporal.

El funcionario destacó la participación de vecinos que acercaron artículos de limpieza y alimentos, productores que pusieron a disposición maquinaria agrícola y personas que ofrecieron lanchas para ayudar a rescatar a familias aisladas por el agua.

“Ese compromiso solidario demuestra que, al final del día, los tucumanos somos mucho más que un episodio de violencia. Somos un pueblo que se une cuando más se lo necesita”, expresó.

“Héroes anónimos” en medio de la emergencia

Finalmente, el ministro dedicó un mensaje especial a quienes colaboran sin exposición pública en medio de la emergencia.

“A todos esos héroes anónimos que hoy están dando una mano, sin hacer cartel con fotos y videos, mi profundo agradecimiento”, concluyó.

El ataque al diputado Pelli generó repercusiones en el ámbito político provincial y nacional, con mensajes de repudio de distintos dirigentes, entre ellos el presidente Javier Milei, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

Comentarios