Javier Milei visitará Tucumán para participar del Foro Económico del NOA
El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará la provincia de Tucumán para participar de la 14° edición del Foro Económico del NOA (FENOA 2026), uno de los encuentros empresariales y económicos más importantes del norte argentino.
El evento se realizará el jueves 19 de marzo, entre las 15.30 y las 22, en el Hilton Garden Inn Tucumán, y es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad organizadora, el mandatario nacional será uno de los principales expositores del foro, que este año se desarrollará bajo el lema “La hora de las provincias”, con foco en el debate sobre desregulación, modernización institucional y estrategias para mejorar la competitividad de las economías regionales.
Además de Milei, el encuentro contará con la participación de dirigentes políticos, empresarios y analistas, entre ellos la senadora nacional Patricia Bullrich, el consultor político Jorge Giacobbe, el CEO de Globant Martín Migoya, el economista Fernando Marull y el empresario tucumano Sebastián Budeguer.
Desde su creación en 2014, el Foro Económico del NOA se consolidó como un espacio de diálogo entre el sector público, el empresariado y el ámbito académico. Cada edición convoca a más de mil empresarios y referentes de la región, que analizan los desafíos económicos y políticos que enfrentan las provincias del norte argentino.
La visita presidencial marcará uno de los momentos centrales del encuentro, en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa reformas económicas y busca fortalecer el vínculo con los sectores productivos del interior del país.