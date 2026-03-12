En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Desde la propuesta táctica, no se terminó de descifrar la idea que el DT quiso plasmar. Los ingresos de Luciano Vallejo en el lateral izquierdo, junto a Gabriel Compagnucci y Nicola por las bandas, sugerían la intención de armar un equipo más contenedor que pensante; más combativo que creativo. Falcioni buscó, quizás, blindar los costados para recuperar la solidez defensiva perdida hace meses. Sin embargo, el experimento falló en su génesis y el equipo no contuvo ni creó. Fue una formación híbrida que se quedó a mitad de camino entre el orden defensivo y la ambición que necesita cuando el equipo cuando juega de local.