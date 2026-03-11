Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
La localidad tucumana de La Madrid atraviesa una grave crisis hídrica tras las intensas precipitaciones que provocaron el desborde de ríos y arroyos y dejaron amplias zonas bajo el agua. Imágenes aéreas captadas por un drone permiten dimensionar la magnitud del desastre que afecta a la comunidad.
Los registros muestran calles completamente anegadas, viviendas rodeadas por el agua y sectores del pueblo convertidos prácticamente en lagunas. El temporal obligó a evacuar a numerosos vecinos y, según los reportes, alrededor de 300 familias pasaron la noche a la vera de la ruta, sin poder regresar a sus casas por el avance del agua.
La emergencia dejó escenas de gran angustia entre los habitantes de la zona, que vieron cómo el agua ingresaba a sus hogares y arrastraba pertenencias. Muchos debieron buscar refugio en sectores más altos mientras aguardaban asistencia.
Las imágenes captadas desde el aire por Matías Vieito reflejan el impacto del temporal y la difícil situación que atraviesa La Madrid, una localidad que en otras oportunidades también sufrió graves inundaciones.