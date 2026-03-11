Secciones
La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Un hombre mayor fue salvado de las aguas crecidas en La Madrid, Tucumán, durante las inundaciones que azotaron la región. El dramático rescate, captado por LG Play, mostró la lucha del anciano contra la fuerte corriente y la rápida intervención de los equipos de emergencia para ponerlo a salvo.

Hace 1 Hs

Un dramático episodio de rescate se registró en la localidad de La Madrid, cuando un anciano fue salvado de las turbulentas aguas que anegaron la zona durante las intensas inundaciones. El suceso, que capturó la atención de la comunidad, fue documentado en vivo por las cámaras de LG Play.

"Lo poco que tenemos se lo lleva el agua": el dramático testimonio de las familias inundadas en La Madrid

“Lo poco que tenemos se lo lleva el agua”: el dramático testimonio de las familias inundadas en La Madrid

El incidente ocurrió en medio de un escenario de caos y desolación, donde las calles se transformaron en ríos caudalosos y numerosas viviendas quedaron bajo el agua. Según informó LG Play, el hombre, cuya identidad no fue revelada, se encontraba en una situación de extremo peligro, luchando contra la fuerza de la corriente que amenazaba con arrastrarlo. Las imágenes mostraron la desesperada batalla del anciano por mantenerse en pie, mientras el agua le llegaba a la altura del pecho, dificultando cada movimiento.

Vecinos de La Madrid rescataron a sus perros en medio de las inundaciones

Vecinos de La Madrid rescataron a sus perros en medio de las inundaciones

La rápida intervención de los equipos de rescate resultó crucial. Vecinos y personal de emergencia, alertados por la situación, coordinaron esfuerzos para llegar hasta el hombre.

