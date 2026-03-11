La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
El incidente ocurrió en medio de un escenario de caos y desolación, donde las calles se transformaron en ríos caudalosos y numerosas viviendas quedaron bajo el agua. Según informó LG Play, el hombre, cuya identidad no fue revelada, se encontraba en una situación de extremo peligro, luchando contra la fuerza de la corriente que amenazaba con arrastrarlo. Las imágenes mostraron la desesperada batalla del anciano por mantenerse en pie, mientras el agua le llegaba a la altura del pecho, dificultando cada movimiento.
La rápida intervención de los equipos de rescate resultó crucial. Vecinos y personal de emergencia, alertados por la situación, coordinaron esfuerzos para llegar hasta el hombre.
