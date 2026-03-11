Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El observador meteorológico Leónidas Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano, señaló que el fenómeno climático responde a un patrón atmosférico que afecta al noreste del país. “Estamos teniendo un frente estacionario en el noreste del país que está aportando abundante nubosidad y lluvia a la región”, indicó.
Según detalló, el problema no radica únicamente en la cantidad de agua caída en un día determinado, sino en la acumulación de jornadas consecutivas con precipitaciones. “No es tanto los milímetros que van cayendo, que son 40 o 50 en el sur -aunque en algunos casos puede llegar a 100 milímetros-, sino la cantidad de días que viene precipitando y la saturación de los suelos”, explicó.
Esa condición hace que tormentas relativamente moderadas generen rápidamente anegamientos e inundaciones. “Una tormenta de 40 o 50 milímetros nos trae muchas inundaciones y muchos problemas”, señaló Minetti, al tiempo que advirtió que las lluvias en las zonas serranas también influyen en el comportamiento de los ríos. Cuando llueve en los cerros, los cursos de agua llegan con mayor caudal hacia las áreas bajas, especialmente en el sur de la provincia.
Los registros preliminares de estaciones del INTA en Famaillá y en El Colmenar marcaron durante la jornada acumulados cercanos a los 40 y 50 milímetros, aunque los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional se conocerán a la brevedad.
No es un fenómeno excepcional
Para el especialista, lo que ocurre no es un fenómeno excepcional para esta época del año. Marzo suele ser un mes lluvioso en el noroeste argentino. Sin embargo, la situación se percibe con mayor intensidad porque Tucumán atravesó previamente tres años de sequía. “Estábamos sin tener este tipo de precipitaciones y se nos había olvidado”, afirmó.
El pronóstico tampoco trae alivio inmediato. Minetti anticipó que los modelos climáticos indican que el tiempo continuará inestable durante el resto de la semana, con alta humedad, tormentas y precipitaciones recurrentes, aunque podrían registrarse algunas mejoras temporarias entre un frente de lluvia y otro.