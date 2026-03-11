Secciones
SociedadClima y ecología

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El fenómeno climático responde a un patrón atmosférico que afecta al noreste del país. Para el especialista, lo que ocurre no es un excepcional para esta época del año.

ESTADÍSTICA. Marzo suele ser un mes lluvioso en el noroeste argentino. ESTADÍSTICA. Marzo suele ser un mes lluvioso en el noroeste argentino.
Hace 1 Hs

El observador meteorológico Leónidas Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano, señaló que el fenómeno climático responde a un patrón atmosférico que afecta al noreste del país. “Estamos teniendo un frente estacionario en el noreste del país que está aportando abundante nubosidad y lluvia a la región”, indicó.

Según detalló, el problema no radica únicamente en la cantidad de agua caída en un día determinado, sino en la acumulación de jornadas consecutivas con precipitaciones. “No es tanto los milímetros que van cayendo, que son 40 o 50 en el sur -aunque en algunos casos puede llegar a 100 milímetros-, sino la cantidad de días que viene precipitando y la saturación de los suelos”, explicó.

Esa condición hace que tormentas relativamente moderadas generen rápidamente anegamientos e inundaciones. “Una tormenta de 40 o 50 milímetros nos trae muchas inundaciones y muchos problemas”, señaló Minetti, al tiempo que advirtió que las lluvias en las zonas serranas también influyen en el comportamiento de los ríos. Cuando llueve en los cerros, los cursos de agua llegan con mayor caudal hacia las áreas bajas, especialmente en el sur de la provincia.

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Los registros preliminares de estaciones del INTA en Famaillá y en El Colmenar marcaron durante la jornada acumulados cercanos a los 40 y 50 milímetros, aunque los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional se conocerán a la brevedad.

No es un fenómeno excepcional

Para el especialista, lo que ocurre no es un fenómeno excepcional para esta época del año. Marzo suele ser un mes lluvioso en el noroeste argentino. Sin embargo, la situación se percibe con mayor intensidad porque Tucumán atravesó previamente tres años de sequía. “Estábamos sin tener este tipo de precipitaciones y se nos había olvidado”, afirmó.

El pronóstico tampoco trae alivio inmediato. Minetti anticipó que los modelos climáticos indican que el tiempo continuará inestable durante el resto de la semana, con alta humedad, tormentas y precipitaciones recurrentes, aunque podrían registrarse algunas mejoras temporarias entre un frente de lluvia y otro.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalJuan Leónidas MinettiLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
1

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
2

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
3

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
4

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
5

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión
6

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

Más Noticias
Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano, dejando evacuados y serios daños

El agua no dio tregua en el sur tucumano, dejando evacuados y serios daños

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Comentarios