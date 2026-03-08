Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

El Poder Ejecutivo (PE) de la Provincia cerró las negociaciones paritarias otorgando un 11% de incremento salarial general. En los últimos días se firmó con Salud y con la administración pública, mientras que el sector docente se prepara para volver a reunirse el próximo viernes.
Los primeros acuerdos sellados por el Gobierno se dieron el jueves con los empleados estatales -nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado Provincial y Municipal de Tucumán (Atepyss), en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Más tarde fue el turno de Sutep y de Seypisst, y luego, de los trabajadores del Subsidio de Salud.
La recomposición contempla un incremento del 11% sobre el básico, al que se suma un aporte fijo que eleva el salario al 12,5% para marzo. Además, el convenio promovido por el vicegobernador a cargo del PE, Miguel Acevedo, establece una recomposición salarial para el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst).
En el caso del Sindicato del Personal de Vialidad Provincial, la negociación cerró con el acuerdo de realizar modificaciones en la base de cálculo de algunos conceptos del recibo de sueldo para mejorar los ingresos.
Con el sector docente
El acuerdo con la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) sigue discutiéndose en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, luego de que el gremio amenazara con un paro por 48 horas previo al inicio de clases.
El viernes, la Secretaría de Estado de Trabajo de Tucumán medió las discusiones con el sector docente. En la reunión, ATEP presentó un petitorio de 40 puntos fundamentales para la docencia. La ministra de Educación, Susana Montaldo, respondió solicitando tiempo para analizar pormenorizadamente los requerimientos del gremio.
Así, se fijó un nuevo encuentro para el próximo viernes 13 de marzo, al mediodía, en las oficinas de la Secretaría que dirige Andrés Galván.
Acuerdos con Salud
Durante el cierre de esta semana se sumaron a la firma de acuerdos salariales los gremios ATE Salud y UPCN Salud, con quienes se acordó -además del porcentaje salarial- actualizar la cláusula gatillo en forma trimestral, incorporar un ajuste en la libre disponibilidad e incluir la Ley de Carrera Sanitaria para los que tienen 12 años de antigüedad, entre otros ítems.
El Gobierno provincial también cerró paritarias con la Asociación de Médicos Empleados (AME), tras un encuentro encabezado por Acevedo (en representación del gobernador Osvaldo Jaldo) y por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. Se trata del octavo acuerdo salarial alcanzado por la gestión.
Representantes gremiales de AME remarcaron que algunos de los ítems pendientes son la responsabilidad médica y el seguro de praxis, aunque celebraron los avances en la Ley de Carrera Sanitaria.
Luego de una intensa ronda de reuniones con el PE, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) oficializó un nuevo acuerdo con el Gobierno. Además de la recuperación salarial del 11%, el gremio de la salud acordó el pago de $30.000 en concepto de ayuda escolar; actualización familiar actualizada a $40.000 por hijo, y pases a planta permanente y regularización de reemplazantes.
En tanto, el sindicato informó que el PE les concedió una audiencia en la Legislatura para el próximo viernes, a las 9, para manifestar los requerimientos que el sector de la salud considera fundamentales.
El cierre de las negociaciones con el sector de la salud se completó con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que acordó la actualización de libres disponibilidades y el pago de zona para trabajadores no asistenciales; y con el Sindicato Único de Médicos Argentinos (Sumar), con un mecanismo de actualización vinculado a la inflación nacional.
Por último, el PE firmó con el Sindicato de Trabajadores de Vivienda (Sitravi) y con el gremio del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys).