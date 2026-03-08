Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Los primeros acuerdos sellados por el Gobierno se dieron el jueves con los empleados estatales -nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado Provincial y Municipal de Tucumán (Atepyss), en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Más tarde fue el turno de Sutep y de Seypisst, y luego, de los trabajadores del Subsidio de Salud.