Lisandro Catalán condenó la agresión a Federico Pelli en La Madrid y habló de “violencia inaceptable”

"En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias", afirmó el libertario.

Hace 2 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA) Lisandro Catalán repudió este miércoles la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli durante una recorrida por La Madrid, una de las localidades más afectadas por las inundaciones. 

En su cuenta de X (antes Twitter), el dirigente afirmó: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli". 

"En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias", agregó. 

Agredieron al diputado Federico Pelli en La Madrid 

El hecho se produjo este miércoles cuando el parlamentario encontraba entregando ayuda a familias afectadas por las recientes inundaciones en La Madrid.

Según se observa en las imágenes que circularon en redes sociales, el parlamentario recibió un cabezazo mientras intentaba distribuir colchones y mercadería para los damnificados por el temporal.

Temas Lluvias de verano 2026 TucumánLa MadridLisandro CatalánFederico Pelli
