Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Soluciones de familias

En la bibliografía consultada para la iniciativa, se cita a Gisela Untoiglich y Graciela Szyber, “Las promesas incumplidas de la inclusión”. (2020 - Noveduc). Las autoras aportan que los padres tienen pánico de que sus hijos caigan del sistema. “Se privatiza el sufrimiento y las ayudas a los niños que no pueden seguir el ritmo escolar. Así como está planteado el sistema hoy (sobre todo en las escuelas de gestión privada), al quedar la solución a cargo de cada familia, inevitablemente se llega a la asignación de una patología para cada niño, un certificado de discapacidad y la ayuda externa del personal no docente, que invade las aulas transformándolas en un desfile de profesionales que trabajan para la inclusión, pero que no están incluidos en las instituciones, en el proyecto educativo y en la estrategia terapéutica (salvo honrosas excepciones)”, se citó.