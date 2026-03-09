El inicio de clases, el caso de la escuela Zavaleta y el debate por el estado edilicio: "Cada año es una incertidumbre"

“Cada año es una incertidumbre”. Con esa frase, repetida casi como un mantra entre las familias, los padres de alumnos de la escuela Fray Pedro Zavaleta describen una situación que comenzó hace cuatro años y se repite en este inicio de ciclo lectivo. En 2022 el edificio original, ubicado en Virgen de la Merced 459 de la capital fue cerrado por riesgo de derrumbe y sigue de esa manera.