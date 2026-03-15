¿Cuáles son los recuerdos del diálogo de los astronautas que llegaron a la Luna?

ARMSTRONG: [Afuera de la] ventana hay una llanura relativamente plana, llena de cráteres, con una gran cantidad de cráteres de entre 1,5 y 15 metros de altura, y algunas crestas pequeñas, de entre 6 y 9 metros de altura, supongo, y literalmente miles de cráteres pequeños de 30 y 60 centímetros por la zona. Vemos algunos bloques angulares a varios cientos de metros frente a nosotros, de probablemente 60 centímetros de tamaño y bordes angulares. Hay una colina a la vista, justo... delante de nosotros, difícil de calcular, pero podría estar a media milla o una milla.