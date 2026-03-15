¿Cuáles son los recuerdos del diálogo de los astronautas que llegaron a la Luna?

El 20 de julio de 1969, a las 16.17 y 43” -hora de Florida, Estados Unidos- mientras el Eagle -el módulo lunar- se separaba del Columbia -el módulo de mando- y se posaba durante 102 horas, 45' y 43” el hombre llegaba a la Luna. Los estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Aldrin (Buzz) y Michael Collins son los únicos seres humanos que hablaron entre ellos en la Luna y que dialogaron con quienes quedaron en la Tierra coordinando la mayor conquista espacial conocida.
National Geographic difundió el recuerdo de la conversación que quedó inmortalizada por la frase que dijo el comandante de la misión hace 57 años atrás. “Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”, reflexionó Armstrong al pie de la escalera.
Él fue el primero en pisar la Luna y el último en desembarcar. Tras cargar unos 25 kilos de rocas y tierra en el módulo lunar mediante un polipasto de cuerda y polea que subía por la escalera, mientras Aldrin lo guiaba.
En medio de los trabajos programados, hablaron con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Una comunicación que se puso en duda porque era sorprendente ver al mandatario sentado frente al escritorio en el corazón de la Casa Blanca, en Washington, mientras los tres retribuían los elogios de Nixon desde el espacio. Estas fueron las únicas palabras que se dijeron en la Luna:
ARMSTRONG: Houston, aquí Base Tranquilidad. El Águila ha aterrizado.
CAPCOM (Astronauta Charles M. Duke): Recibido, Tranquillity, te copiamos en tierra. Tienes a un grupo de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Muchas gracias.
COLLINS (en Columbia ): ¡Fantástico!
ARMSTRONG: Houston, puede que te haya parecido una fase final muy larga . El autoapuntado nos llevaba directo a un cráter, con una gran cantidad de rocas y peñascos... y era necesario sobrevolar manualmente el campo de rocas para encontrar una zona razonablemente buena .
CAPCOM: Recibido, te entiendo. Se veía precioso desde aquí, Tranquilidad. Cambio.
ALDRIN: Hablaremos de los detalles de lo que hay por aquí, pero parece una colección de casi todas las variedades de forma: angularidad, granularidad, casi todas las variedades de roca... Los colores... bueno... No parece haber un color muy general; sin embargo, parece que algunas rocas y cantos rodados tendrán colores interesantes. Cambio.
CAPCOM: Rog, Tranquilidad. Ten en cuenta que hay muchas caras sonrientes en esta sala y por todo el mundo. Cambio.
ARMSTRONG: Hay dos de ellos aquí arriba.
COLLINS: Y no olvides uno en el módulo de mando... Y gracias por ponerme en retransmisión, Houston. Me estaba perdiendo toda la acción.
CAPCOM: Rog, Columbia ... Di algo. Deberían poder oírte ...
COLLINS: Recibido. Base Tranquilidad , desde aquí arriba se oía genial. Hicieron un trabajo fantástico.
ARMSTRONG: Gracias. Solo mantén esa base orbital lista para nosotros allá arriba.
CAPCOM: Base Tranquilidad ... Houston. Todos tus consumibles están en buen estado [consumo normal de combustible y oxígeno]. Todo va bien... Todo va perfecto. Cambio..
ARMSTRONG: Quizás le interese saber que no creo que notemos ninguna dificultad en adaptarnos a 1/6 g; al menos, es inmediatamente natural moverse en ese entorno.
CAPCOM: Recibido, Tranquilidad. Copiado. Cambio.
ARMSTRONG: [Afuera de la] ventana hay una llanura relativamente plana, llena de cráteres, con una gran cantidad de cráteres de entre 1,5 y 15 metros de altura, y algunas crestas pequeñas, de entre 6 y 9 metros de altura, supongo, y literalmente miles de cráteres pequeños de 30 y 60 centímetros por la zona. Vemos algunos bloques angulares a varios cientos de metros frente a nosotros, de probablemente 60 centímetros de tamaño y bordes angulares. Hay una colina a la vista, justo... delante de nosotros, difícil de calcular, pero podría estar a media milla o una milla.
COLLINS: Parece que se ve mucho mejor ahora que ayer con ese ángulo de sol tan bajo . Entonces se veía muy mal.
ALDRIN: ...Quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir a todos los que nos escuchan, quienquiera que sean y dondequiera que estén, que se detengan un momento a reflexionar sobre los acontecimientos de las últimas horas y a dar gracias a su manera. Cambio.
ARMSTRONG: La escotilla se está abriendo.
ALDRIN: Neil, estás bien alineado. Un poco hacia mí. Bien, abajo.
ARMSTRONG: ¿Cómo lo estoy haciendo?
ALDRIN: Lo estás haciendo bien.
ARMSTRONG: Bien, Houston, estoy en el porche.
CAPCOM (ahora el astronauta Bruce McCandless): Hombre, estamos viendo una imagen en la televisión.
ALDRIN: Oh, tienes una buena foto, ¿eh?
CAPCOM: Hay mucho contraste y actualmente está al revés en nuestro monitor, pero podemos distinguir bastante detalle... Bien, Neil, ahora podemos verte bajando por la escalera.
ARMSTRONG: Estoy al pie de la escalera. Las almohadillas del módulo lunar solo están hundidas en la superficie unos dos o tres centímetros, aunque la superficie parece tener un grano muy fino al acercarse. Es casi como polvo. De vez en cuando es muy fino. Voy a bajar del módulo lunar ahora. Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad.
ARMSTRONG: La superficie es fina y polvorienta. Puedo... puedo recogerla ligeramente con la punta del pie. Se adhiere en capas finas, como carbón en polvo, a la suela y los laterales de mis botas. Solo entro una fracción de pulgada, quizá un octavo de pulgada, pero puedo ver las huellas de mis botas y las pisadas en las finas partículas de arena.
CAPCOM: Neil, habla Houston. Te copiamos.
ARMSTRONG: No parece haber ninguna dificultad para desplazarse. Como sospechábamos, quizás incluso sea más fácil que las simulaciones a 1/6 g que realizamos... en tierra. De hecho, no es difícil caminar.
El motor de descenso no dejó ningún cráter de ningún tamaño... Estamos prácticamente en un lugar muy plano. Puedo ver algo de evidencia de rayos que emanan del motor de descenso, pero en una cantidad muy insignificante. Bien, Buzz, estamos listos para bajar la cámara.
ALDRIN: Estoy listo.
ARMSTRONG: Bueno, está bastante oscuro aquí en la sombra y me cuesta un poco ver si tengo buen pie. Me acercaré a la luz del sol sin mirar directamente al sol.
ALDRIN: Bien, ¿vas a conseguir la muestra de contingencia ahora, Neil?
ARMSTRONG: Esto es muy interesante. Es una superficie muy blanda , pero donde conecto el colector de muestras de contingencia, me topo con una superficie muy dura , pero parece ser un material muy cohesivo del mismo tipo. Intentaré meter una piedra aquí. Aquí hay un par.
ALDRIN: Eso se ve hermoso desde aquí, Neil.
ARMSTRONG: Tiene una belleza agreste propia. Es como gran parte del alto desierto de Estados Unidos. Es diferente, pero es muy bonito aquí.
ALDRIN: ¿Estás listo para que salga?
ARMSTRONG: Listo. Bien, ya viste las dificultades que tenía. Intentaré vigilar tu PLSS [sistema de soporte vital portátil] desde aquí abajo.
ALDRIN: Ahora quiero retroceder y cerrar parcialmente la escotilla. Asegurándome de no bloquearla.
ARMSTRONG: Un pensamiento particularmente bueno.
ALDRIN: Ese será nuestro hogar durante las próximas horas y queremos cuidarlo bien ... Es muy sencillo pasar de un paso al siguiente.
ARMSTRONG: Ahí lo tienes.
ALDRIN: Hermosa vista.
ARMSTRONG: ¿Verdad que es increíble? ¡Qué vista tan magnífica!... ¿Verdad que es divertido?
ALDRIN: ...Las rocas son bastante resbaladizas... Hay que tener cuidado de inclinarse en la dirección a la que se quiere ir... Hay que cruzar el pie para mantenerse debajo de donde está el centro de masa. Y, Neil, ¿no dije que podríamos ver algunas rocas moradas?
ARMSTRONG: ¿Encontraste una roca morada?
ALDRIN: Sí. Muy pequeño, brillante...
ARMSTRONG: Para quienes no hayan leído la placa, leeremos la que se encuentra en el tren de aterrizaje delantero de este módulo lunar. Primero hay dos hemisferios, uno que representa cada uno de los dos hemisferios de la Tierra. Debajo dice: "AQUÍ, HOMBRES DEL PLANETA TIERRA PONIERON EL PIE POR PRIMERA VEZ EN LA LUNA EN JULIO DE 1969, D. C. VENIMOS EN PAZ PARA TODA LA HUMANIDAD". Tiene las firmas de los miembros de la tripulación y la del presidente de los Estados Unidos.
COLLINS (en Columbia ): ...Esto es historia.
CAPCOM: Roger... Creo que están colocando la bandera ahora.
COLLINS: Genial.
CAPCOM: Supongo que eres la única persona que no tiene cobertura televisiva.
COLLINS: Así es. No pasa nada. No me importa nada. ¿Qué tal la calidad del televisor?
CAPCOM: Oh, es precioso, Mike. De verdad que lo es.
COLLINS: ¡Genial! ¿La iluminación es medianamente decente?
CAPCOM: Sí, claro. Ya tienen la bandera izada y se pueden ver las barras y estrellas en la superficie lunar.
COLLINS: Hermoso. Simplemente hermoso.
ALDRIN: Hay que tener mucho cuidado para no perder de vista dónde está el centro de gravedad. A veces se necesitan dos o tres pasos para asegurarse de tener los pies bien apoyados...
CAPCOM: Neil y Buzz, el presidente de los Estados Unidos está en su despacho y quiere decirles unas palabras. Cambio.
ARMSTRONG: Eso sería un honor.
CAPCOM: Adelante, señor presidente.
PRESIDENTE NIXON: Hola, Neil y Buzz, les hablo por teléfono desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Y esta es, sin duda, la llamada más histórica jamás realizada desde la Casa Blanca.
No puedo expresarles lo orgullosos que estamos de lo que han hecho. Para todos los estadounidenses, este debe ser el día más orgulloso de nuestras vidas, y estoy seguro de que personas de todo el mundo también se unen a los estadounidenses para reconocer la inmensa hazaña que representa.
Gracias a lo que has hecho, los cielos se han convertido en parte del mundo humano. Y al hablarnos desde el Mar de la Tranquilidad, nos inspiras a redoblar nuestros esfuerzos para traer paz y tranquilidad a la Tierra.
Por un momento invaluable en la historia de la humanidad, todos los habitantes de esta tierra somos verdaderamente uno. Uno en el orgullo por lo que has hecho. Y uno en nuestras oraciones para que regreses sano y salvo a la Tierra.
ARMSTRONG: Gracias, señor presidente. Es un gran honor y un privilegio para nosotros estar aquí representando no solo a Estados Unidos, sino también a hombres de paz de todas las naciones. Y con interés, curiosidad y visión de futuro. Es un honor para nosotros poder participar hoy aquí.
ALDRIN: ¿Cómo va la muestra a granel, Neil?
ARMSTRONG: La muestra a granel está...sellada.
ALDRIN: Houston. El sismómetro pasivo se ha desplegado manualmente.
ARMSTRONG: Estas rocas parecen basalto y probablemente tienen un 2 por ciento de minerales blancos en ellas...
ALDRIN (tomando una muestra del núcleo): Espero que estés viendo con qué fuerza tengo que golpear esto en el suelo, aproximadamente cinco pulgadas... Casi parece mojado.
CAPCOM: Buzz, aquí Houston. Ya es hora de que comiences tus actividades de cierre de EVA [actividad extravehicular] .
ARMSTRONG: ...Estoy recogiendo varios trozos de roca muy vesicular aquí ahora.
CAPCOM: Roger, Neil y Buzz. Sigamos adelante... Se nos acaba el tiempo.
ALDRIN: ...Subiré por la escalera... Adiós, amigos.
ALDRIN: ...Ahora empieza a arquear la espalda. Eso está bien. Hay mucho espacio.
ARMSTRONG: Gracias. ¿Me voy ahora?
ALDRIN: Ahora estás libre. Me rozas un poco... Ahora mueve el pie y abriré la trampilla... La trampilla está cerrada.
CAPCOM: ...La tripulación de la Base Tranquillity está de regreso dentro de su base... todo salió de maravilla.
COLLINS: ¡Aleluya!
ARMSTRONG: Houston, Base Tranquilidad . Represión completa.
CAPCOM: Recibido, Tranquilidad. Vimos cómo tu equipo se desprendía por televisión, y el experimento sísmico pasivo reportó sacudidas cuando cada PLSS impactó la superficie. Cambio.
ARMSTRONG: Ya no puedes salirte con la tuya , ¿verdad?
CAPCOM: ... Nos gustaría decirles, desde aquí en Houston y, en realidad, desde todos los países y el mundo entero, que creemos que han hecho un trabajo magnífico hoy. Cambio.
ALDRIN: Muchas gracias. Ha sido un día muy largo.
CAPCOM: Sí, claro. Descansa un poco...
ALDRIN: Houston, Tranquilidad. ¿Ya has visto suficiente televisión por hoy?
CAPCOM: Tranquilidad, aquí Houston. Sí, en efecto; una presentación magnífica .
ALDRIN: Bueno, me despido. Nos vemos mañana.
ALDRIN: ...Eso fue hermoso. Veintiséis, 36 pies por segundo de altura... muy suave... un viaje muy silencioso. Ahí abajo hay un cráter.
CAPCOM (ahora el astronauta Ronald Evans): Eagle , Houston. Un minuto y te ves bien.
ALDRIN: ...150 más. Hermoso.
CAPCOM: ...Estás listo...todo se ve bien.
ARMSTRONG: Voy directo a la US 1.
COLLINS: Eso fue gracioso... ¿Parecía... que te movías mucho durante el ciclo de retractación?
ARMSTRONG: Sí. Pareció suceder en el momento en que le di el impulso hacia arriba...
COLLINS: Sí, estuve muy ocupado allí por un par de segundos.
CAPCOM: ...Te ves genial. Ha sido un día estupendo .
COLLINS: Vaya, no estás bromeando.