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¿Cuáles son los recuerdos del diálogo de los astronautas que llegaron a la Luna?

Neil Armstrong, Edwin Aldrin (Buzz) y Michael Collins estuvieron dos horas y 20 minutos en la superficie lunar. La frase que quedó en la historia mundial la dijo Armstrong.

MISIÓN. En el Apollo 11 los estadounidenses lograron alunizar en 1969. MISIÓN. En el Apollo 11 los estadounidenses lograron alunizar en 1969.
Hace 2 Hs

El 20 de julio de 1969, a las 16.17 y 43” -hora de Florida, Estados Unidos- mientras el Eagle -el módulo lunar- se separaba del Columbia -el módulo de mando- y se posaba durante 102 horas, 45' y 43” el hombre llegaba a la Luna. Los estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Aldrin (Buzz) y Michael Collins son los únicos seres humanos que hablaron entre ellos en la Luna y que dialogaron con quienes quedaron en la Tierra coordinando la mayor conquista espacial conocida.

National Geographic difundió el recuerdo de la conversación que quedó inmortalizada por la frase que dijo el comandante de la misión hace 57 años atrás. “Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para  la humanidad”, reflexionó Armstrong al pie de la escalera. 

Él fue el primero en pisar la Luna y el último en desembarcar. Tras cargar unos 25 kilos de rocas y tierra en el módulo lunar mediante un polipasto de cuerda y polea que subía por la escalera, mientras Aldrin lo guiaba.

En medio de los trabajos programados, hablaron con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Una comunicación que se puso en duda porque era sorprendente ver al mandatario sentado frente al escritorio en el corazón de la Casa Blanca, en Washington, mientras los tres retribuían los elogios de Nixon desde el espacio. Estas fueron las únicas palabras que se dijeron en la Luna:


ARMSTRONG: Houston, aquí Base Tranquilidad. El Águila ha aterrizado.  

CAPCOM (Astronauta Charles M. Duke): Recibido, Tranquillity, te copiamos en tierra. Tienes a un grupo de chicos a punto de ponerse azules.  Estamos  respirando de nuevo. Muchas gracias.

COLLINS (en Columbia ): ¡Fantástico!  

ARMSTRONG: Houston, puede que te haya parecido una fase final  muy larga . El autoapuntado nos llevaba directo a un cráter, con una gran cantidad de rocas y peñascos... y era necesario sobrevolar manualmente el campo de rocas para encontrar una zona razonablemente buena .          

CAPCOM: Recibido, te entiendo. Se veía precioso desde aquí, Tranquilidad. Cambio.

ALDRIN:  Hablaremos  de los detalles de  lo que hay  por aquí, pero parece una colección de  casi todas  las variedades de forma: angularidad, granularidad, casi todas las variedades de roca...  Los colores... bueno...  No  parece haber un color muy general; sin embargo, parece que algunas rocas y cantos rodados tendrán colores interesantes. Cambio.

CAPCOM: Rog,  Tranquilidad. Ten  en cuenta que  hay muchas caras sonrientes en esta sala y por todo el mundo. Cambio.

ARMSTRONG: Hay dos de ellos aquí arriba.

COLLINS: Y  no  olvides uno en el módulo de mando... Y gracias por ponerme en retransmisión, Houston. Me estaba perdiendo toda la acción.

CAPCOM: Rog, Columbia ... Di algo. Deberían poder oírte ...   

COLLINS: Recibido. Base  Tranquilidad  , desde aquí arriba se oía genial.  Hicieron  un trabajo fantástico.

ARMSTRONG: Gracias. Solo mantén esa base orbital lista para nosotros allá arriba.

CAPCOM: Base  Tranquilidad  ... Houston. Todos tus consumibles están en buen estado [consumo normal de combustible y oxígeno]. Todo  va  bien... Todo va perfecto. Cambio..

ARMSTRONG: Quizás le interese saber que  no  creo que notemos ninguna dificultad en adaptarnos a 1/6 g; al menos, es inmediatamente  natural moverse en ese entorno.

CAPCOM: Recibido,  Tranquilidad. Copiado. Cambio.

ARMSTRONG: [Afuera de la] ventana hay una llanura relativamente plana, llena de cráteres, con una  gran cantidad de cráteres de entre 1,5 y 15 metros de altura, y algunas crestas pequeñas, de entre 6 y 9 metros de altura, supongo, y literalmente miles de cráteres pequeños de 30 y 60 centímetros por la zona. Vemos algunos bloques angulares a varios cientos de metros frente a nosotros, de  probablemente 60  centímetros de tamaño y bordes angulares. Hay una colina a la vista, justo... delante de nosotros, difícil de calcular, pero podría estar a media milla o una milla.

COLLINS: Parece que se ve mucho mejor ahora que ayer con ese ángulo de sol  tan bajo  . Entonces se veía muy mal.

ALDRIN: ...Quisiera  aprovechar esta oportunidad para pedir a todos los que nos escuchan, quienquiera que sean y dondequiera que estén, que se detengan un momento a reflexionar sobre los acontecimientos de las últimas horas y a dar gracias a su manera. Cambio.

ARMSTRONG: La escotilla se está abriendo.

ALDRIN: Neil,  estás  bien alineado. Un poco hacia mí. Bien, abajo.

ARMSTRONG: ¿Cómo lo estoy haciendo?

ALDRIN:  Lo estás  haciendo bien.

ARMSTRONG: Bien,  Houston,  estoy  en el porche.

CAPCOM (ahora el astronauta Bruce McCandless): Hombre, estamos  viendo una imagen en la televisión.

ALDRIN: Oh, tienes una buena foto, ¿eh?

CAPCOM:  Hay  mucho contraste y actualmente  está  al revés en nuestro monitor, pero podemos distinguir bastante detalle... Bien, Neil, ahora podemos verte bajando por la escalera.

ARMSTRONG:  Estoy  al pie de la escalera. Las almohadillas del módulo lunar solo están hundidas  en  la superficie unos dos o tres centímetros, aunque la superficie parece tener un grano  muy fino  al acercarse.  Es  casi como  polvo. De vez en cuando  es muy  fino.  Voy  a bajar del módulo lunar ahora.  Es  un pequeño paso para un hombre, un gran salto para  la humanidad.

ARMSTRONG: La superficie es fina y polvorienta. Puedo... puedo recogerla ligeramente con la punta del pie. Se adhiere en capas finas, como carbón en polvo, a la suela y los laterales de mis botas. Solo entro una fracción de pulgada, quizá un  octavo de pulgada, pero puedo ver las huellas de mis botas y las pisadas en las finas partículas de arena.

CAPCOM: Neil, habla Houston.  Te  copiamos.

ARMSTRONG: No parece haber ninguna dificultad para desplazarse. Como sospechábamos, quizás incluso  sea  más fácil que las simulaciones a 1/6 g que realizamos... en tierra. De hecho, no es difícil caminar.  

El motor de descenso no dejó ningún cráter de ningún tamaño...  Estamos  prácticamente  en  un lugar muy plano. Puedo ver algo de evidencia de rayos que emanan del motor de descenso, pero en una cantidad  muy  insignificante. Bien, Buzz,  estamos  listos para bajar la cámara.

ALDRIN:  Estoy  listo.

ARMSTRONG: Bueno,  está  bastante oscuro aquí en la sombra y me cuesta un poco ver si tengo buen pie.  Me acercaré a la luz del sol sin mirar directamente al sol.

ALDRIN: Bien, ¿vas a conseguir la muestra de contingencia ahora, Neil?

ARMSTRONG: Esto es  muy interesante.  Es  una superficie muy blanda  , pero donde conecto el colector de muestras de contingencia, me topo con una superficie  muy dura , pero parece ser un material muy cohesivo del mismo tipo. Intentaré meter una piedra aquí. Aquí hay un par.        

ALDRIN: Eso se ve hermoso desde aquí, Neil.

ARMSTRONG: Tiene  una  belleza agreste propia.  Es  como gran parte del alto desierto de Estados Unidos.  Es  diferente, pero  es  muy  bonito  aquí.

ALDRIN: ¿Estás listo para que salga?

ARMSTRONG: Listo. Bien, ya viste las dificultades que tenía. Intentaré  vigilar tu PLSS [sistema de soporte vital portátil] desde aquí abajo.

ALDRIN: Ahora quiero retroceder y cerrar parcialmente la escotilla. Asegurándome de no bloquearla.

ARMSTRONG: Un pensamiento particularmente bueno.

ALDRIN:  Ese será  nuestro hogar durante las próximas horas y queremos cuidarlo  bien  ...  Es  muy sencillo  pasar de un paso al siguiente.

ARMSTRONG: Ahí lo tienes.

ALDRIN: Hermosa vista.

ARMSTRONG: ¿Verdad que es increíble? ¡Qué vista tan magnífica!... ¿Verdad que es divertido?

ALDRIN: ...Las rocas son  bastante resbaladizas...  Hay que tener cuidado de inclinarse en la dirección a la que se quiere ir...  Hay que cruzar el pie para mantenerse debajo de donde está el centro de masa.  Y, Neil, ¿no dije que podríamos ver algunas rocas moradas?

ARMSTRONG: ¿Encontraste una roca morada?

ALDRIN: Sí.  Muy pequeño, brillante...

ARMSTRONG: Para quienes  no hayan  leído la placa, leeremos  la  que se encuentra  en el tren de aterrizaje delantero de este módulo lunar. Primero  hay  dos hemisferios, uno que representa cada uno de los dos hemisferios de la Tierra. Debajo dice: "AQUÍ, HOMBRES DEL PLANETA TIERRA PONIERON EL PIE POR PRIMERA VEZ EN LA LUNA EN JULIO DE 1969, D. C. VENIMOS EN PAZ PARA TODA LA HUMANIDAD". Tiene las firmas de los miembros de la tripulación y la del presidente de los Estados Unidos.

COLLINS (en Columbia ): ...Esto es historia.  

CAPCOM: Roger...  Creo que  están colocando la bandera ahora.

COLLINS: Genial.

CAPCOM: Supongo que eres  la única persona que  no  tiene cobertura televisiva.

COLLINS: Así  es. No pasa  nada. No me  importa nada. ¿Qué tal la calidad del televisor?

CAPCOM: Oh,  es  precioso, Mike.  De verdad que  lo es.

COLLINS: ¡Genial! ¿La iluminación es medianamente decente?

CAPCOM: Sí, claro. Ya  tienen  la bandera izada y se pueden ver las barras y estrellas en la superficie lunar.  

COLLINS: Hermoso. Simplemente hermoso.

ALDRIN: Hay que tener  mucho cuidado  para no perder de vista dónde está el centro de gravedad. A veces se necesitan dos o tres pasos para asegurarse de tener  los pies bien apoyados...  

CAPCOM: Neil y Buzz, el presidente de los Estados Unidos está en su despacho y quiere decirles unas palabras. Cambio.

ARMSTRONG: Eso sería un honor.

CAPCOM: Adelante, señor presidente.

PRESIDENTE NIXON: Hola, Neil y Buzz, les hablo por teléfono desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Y esta es, sin duda,  la  llamada más histórica jamás realizada  desde  la Casa Blanca.

No puedo expresarles  lo orgullosos que  estamos  de lo que han hecho. Para todos los estadounidenses, este  debe  ser el día más orgulloso de nuestras vidas, y estoy seguro de que personas de todo el mundo también se unen a los estadounidenses para reconocer la inmensa hazaña que representa.

Gracias a lo que has hecho, los cielos se han  convertido en parte del mundo humano. Y al hablarnos desde el Mar de  la Tranquilidad, nos inspiras a redoblar nuestros esfuerzos para traer paz y  tranquilidad  a la Tierra.

Por un momento invaluable en la historia de la humanidad, todos los habitantes de esta tierra somos verdaderamente uno. Uno en el orgullo por lo que has hecho. Y uno en nuestras oraciones para que regreses sano y salvo a la Tierra.

ARMSTRONG: Gracias, señor presidente.  Es  un gran honor y un privilegio para nosotros estar aquí representando no solo a Estados Unidos, sino también a hombres de paz de todas las naciones. Y con interés,  curiosidad  y visión de futuro.  Es  un honor para nosotros poder  participar  hoy aquí.

ALDRIN:  ¿Cómo  va la muestra a granel, Neil?

ARMSTRONG: La muestra a granel está...sellada.

ALDRIN: Houston. El sismómetro pasivo se ha desplegado manualmente.

ARMSTRONG: Estas rocas parecen  basalto y probablemente tienen un 2 por ciento de minerales blancos en ellas...      

ALDRIN (tomando una muestra del núcleo): Espero  que estés  viendo con qué fuerza tengo  que  golpear esto en el suelo, aproximadamente cinco pulgadas... Casi parece mojado.

CAPCOM: Buzz, aquí Houston.  Ya es  hora de que comiences tus actividades de cierre de  EVA [actividad extravehicular] .  

ARMSTRONG: ...Estoy  recogiendo varios trozos de roca  muy vesicular  aquí ahora.

CAPCOM: Roger,  Neil  y Buzz.  Sigamos  adelante...  Se nos acaba el tiempo.

ALDRIN: ...Subiré  por  la escalera... Adiós, amigos.

ALDRIN: ...Ahora empieza a arquear la espalda.  Eso está bien. Hay mucho espacio.

ARMSTRONG: Gracias. ¿Me  voy ahora?

ALDRIN: Ahora estás  libre. Me  rozas  un poco... Ahora mueve el pie y  abriré  la trampilla... La trampilla está cerrada.

CAPCOM: ...La tripulación de la Base  Tranquillity  está de regreso dentro de su base... todo salió de maravilla.

COLLINS: ¡Aleluya!

ARMSTRONG: Houston, Base  Tranquilidad  . Represión completa.  

CAPCOM: Recibido,  Tranquilidad.  Vimos cómo  tu equipo se desprendía por televisión, y el experimento sísmico pasivo reportó sacudidas cuando cada PLSS impactó la superficie. Cambio.

ARMSTRONG: Ya  no puedes  salirte con la tuya  , ¿verdad?

CAPCOM: ... Nos gustaría decirles, desde aquí en Houston y, en realidad, desde todos los países y el mundo entero, que creemos que han hecho un trabajo magnífico hoy. Cambio.

ALDRIN: Muchas gracias. Ha sido un día muy largo.

CAPCOM: Sí, claro. Descansa un poco...

ALDRIN: Houston,  Tranquilidad. ¿Ya has visto suficiente televisión por hoy?

CAPCOM:  Tranquilidad, aquí Houston. Sí, en efecto;  una presentación magnífica  .

ALDRIN: Bueno, me despido. Nos vemos mañana.

ALDRIN: ...Eso fue hermoso. Veintiséis, 36 pies por segundo de altura... muy suave...  un viaje muy silencioso. Ahí abajo hay  un cráter.  

CAPCOM (ahora el astronauta Ronald Evans): Eagle , Houston. Un minuto y  te ves  bien.

ALDRIN: ...150 más. Hermoso.

CAPCOM: ...Estás  listo...todo  se ve  bien.

ARMSTRONG: Voy  directo a la US 1.    

COLLINS: Eso fue gracioso... ¿Parecía... que te movías mucho durante el ciclo de retractación?

ARMSTRONG: Sí. Pareció suceder en el momento en que le di el impulso hacia arriba...

COLLINS: Sí, estuve muy  ocupado  allí por un par de segundos.

CAPCOM: ...Te  ves genial.  Ha  sido un día  estupendo .  

COLLINS: Vaya, no  estás  bromeando.

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