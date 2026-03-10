Literatura a Prime, Netflix y Disney+: cinco historias que llegarán a la pantalla en 2026

La trilogía de Suzanne Collins que se volvió un hito mundial entre las lecturas adolescentes tendrá un nuevo capítulo. La nueva película, continuación de “Los juegos del hambre”, estrenará el 19 o 20 de noviembre en los cines. Se profundizará en el origen de Panem “con una mirada al poder, la violencia y los cimientos del sistema que dio forma a una de las sagas más influyentes del siglo XXI”.