Literatura a Prime, Netflix y Disney+: cinco historias que llegarán a la pantalla en 2026

La literatura sigue moviendo a un público multitudinario alrededor de todo el mundo. El cine y las nuevas plataformas de streaming tienen en las obras clásicas un semillero de ideas para producciones. Además, presentar en formato de imagen una historia que es conocida solo desde las palabras, funciona como un gancho especial para atraer a los más curiosos que quieren ver materializados a sus personajes favoritos.
Desde sagas y best sellers hasta clásicos de la literatura, habrá mucho nuevo material literario en las pantallas grandes y chicas este 2026. Una de las primeras producciones ya fue lanzada. “Cumbres borrascosas” causó revuelo en sus anuncios iniciales, aunque la crítica del público coincidió en que el film protagonizado por Jacob Elordi y Margot Robbie no le hizo justicia al libro de Emily Brontë.
Novelas que llegarán al streaming en 2026
El sitio de la editorial británico-estadounidense Penguin Random House elaboró un listado con algunos de los estrenos más prometedores del año. Reúne historias épicas, con dramas y el infaltable romance que los espectadores buscan ver en el cine.
“Odisea”
Christopher Nolan se comprometió y está decidido a sacar la película del libro más reconocido de Homero. Matt Damon encarna a Odiseo en una épica filmada en IMAX, acompañado por Anne Hathaway y Tom Holland. Una superproducción que reinterpreta el viaje, el héroe y el mito. Estrenará el 17 de julio solo en cines.
“Cien años de soledad”
La saga de los Buendía continúa su recorrido audiovisual. Macondo vuelve a desplegar su universo de memoria, destino y realismo mágico”, publicaron en un artículo de la editorial. La novela ya tiene su primera temporada, estrenada en Netflix en 2024. En esta oportunidad tendrá ocho capítulos, contará la historia de modernización de Macondo, la compañía bananera y la decadencia de los Buendía. Estrenará en la plataforma en agosto.
“La casa de los espíritus”
El realismo mágico de Isabel Allende llegará también a la pantalla chica de la mano de Prime Video. La serie saldrá el 29 de abril en 240 países. “Alfonso Herrera interpreta a Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace y Dolores Fonzi encarnan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida, en un relato de memoria, amor y poder”, reseñaron desde Penguin Random House.
“Amanecer en la cosecha”
La trilogía de Suzanne Collins que se volvió un hito mundial entre las lecturas adolescentes tendrá un nuevo capítulo. La nueva película, continuación de “Los juegos del hambre”, estrenará el 19 o 20 de noviembre en los cines. Se profundizará en el origen de Panem “con una mirada al poder, la violencia y los cimientos del sistema que dio forma a una de las sagas más influyentes del siglo XXI”.
“Los testamentos”
“Ann Dowd retoma su papel como la Tía Lydia en una historia marcada por el poder, la resistencia y la memoria”, indicaron en Penguin Random House. La continuación de “El cuento de la criada” será difundida mediante la plataforma Disney+ en menos de un mes, el próximo 8 de abril.