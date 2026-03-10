Secciones
Qué ver en Netflix: la miniserie psicológica que no te dejará despegarte de la pantalla

Por su combinación de misterio, giros inesperados y un relato compacto, Mi querida niña se consolidó como uno de los thrillers más recomendados dentro del catálogo de Netflix.

Hace 2 Hs

El catálogo de Netflix continúa sumando producciones que conquistan a la audiencia global, y una de las que más conversación genera entre los fanáticos del thriller es la miniserie Dear Child (Mi querida niña). Con apenas seis episodios, esta historia alemana logró posicionarse entre las más vistas de la plataforma y se convirtió en una de las recomendaciones favoritas para maratonear.

La producción está basada en la novela homónima de la escritora Romy Hausmann y propone un inquietante thriller psicológico que atrapa desde el primer capítulo. Su formato breve y su ritmo intenso hacen que muchos espectadores elijan verla completa en una sola noche.

Una historia oscura que comienza con una fuga

La trama gira en torno a Lena, una mujer que logra escapar de un cautiverio después de haber permanecido durante más de diez años encerrada en una cabaña junto a sus dos hijos. A partir de ese momento, comienza una investigación que intenta reconstruir qué ocurrió realmente durante ese largo período de aislamiento.

Cada episodio —de aproximadamente 45 a 50 minutos— alterna entre el presente de la protagonista tras su escape y los recuerdos de su vida en cautiverio. De esta manera, la historia revela gradualmente detalles perturbadores sobre su desaparición y el impacto que tuvo en su familia.

Suspenso, drama y giros inesperados

Uno de los aspectos más valorados de la serie es la forma en que combina el misterio con el drama psicológico y familiar. A medida que avanzan los capítulos, nuevas pistas cambian la perspectiva del espectador y reconfiguran lo que parecía claro al inicio.

El elenco, encabezado por Kim Riedle, Naila Schuberth y Sammy Schrein, aporta interpretaciones intensas que refuerzan la tensión constante de la historia. Las actuaciones logran transmitir la complejidad emocional de personajes que arrastran secretos y traumas.

Un thriller perfecto para maratonear

La miniserie también se destaca por su estilo visual, que utiliza escenarios cerrados, silencios prolongados y una iluminación sombría para generar una atmósfera opresiva. Estos recursos refuerzan el suspenso y convierten cada episodio en una pieza clave para completar el rompecabezas.

