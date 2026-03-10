Qué ver en Netflix: la miniserie psicológica que no te dejará despegarte de la pantalla

El catálogo de Netflix continúa sumando producciones que conquistan a la audiencia global, y una de las que más conversación genera entre los fanáticos del thriller es la miniserie Dear Child (Mi querida niña). Con apenas seis episodios, esta historia alemana logró posicionarse entre las más vistas de la plataforma y se convirtió en una de las recomendaciones favoritas para maratonear.