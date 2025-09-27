Según la IA, cuáles son las mejores plataformas para ver películas y series gratis

Actualmente, no existe ninguna plataforma de streaming gratuita que ofrezca un catálogo completo de todas las películas y series. Según indican los expertos en inteligencia artificial, esto se debe a que la mayoría de los contenidos audiovisuales cuentan con derechos de autor, lo que obliga a las distribuidoras a ofrecerlos únicamente a través de servicios de pago o plataformas con acuerdos específicos.
A pesar de esta limitación, existen opciones legales y gratuitas para disfrutar de contenido en streaming. Estas aplicaciones funcionan bajo un modelo distinto: en lugar de cobrar una suscripción, permiten acceder a su catálogo a cambio de ver anuncios publicitarios. Este sistema, conocido como AVOD (Advertising-Based Video on Demand), se presenta como una alternativa práctica para quienes no desean pagar por un servicio.
El modelo AVOD gana popularidad al ofrecer una amplia variedad de series, películas y documentales sin costo para el usuario. Aunque no siempre incluye los estrenos más recientes ni el catálogo completo de las grandes productoras, estas plataformas gratuitas son una excelente manera de descubrir nuevas producciones y consumir contenido de forma legal y accesible.
Plataformas recomendadas por IA
Según la inteligencia artificial, varias plataformas permiten ver películas y series de manera completamente gratuita, siempre que se acepte la visualización de publicidad:
- Pluto TV: Esta plataforma ofrece una experiencia similar a la televisión tradicional, con una parrilla de canales en vivo que incluye comedias, terror, documentales y deportes. Además, cuenta con una amplia biblioteca de contenido a la carta, permitiendo a los usuarios elegir qué ver en cualquier momento, al estilo de las plataformas de suscripción, pero sin costo alguno.
- Tubi TV: Su modelo de video a la carta se asemeja a servicios como Netflix o HBO Max. Los usuarios pueden navegar por el catálogo, seleccionar la película o serie deseada y reproducirla cuando quieran. El acceso es totalmente gratuito, a cambio de publicidad.
- ViX: Especializada en contenido en español y latinoamericano, ofrece producciones de México, Estados Unidos y otros países de la región. Funciona con un modelo publicitario y también cuenta con una versión premium sin anuncios y con contenido exclusivo. Sin embargo, la versión gratuita ya dispone de un amplio catálogo para quienes buscan producciones en español sin pagar suscripción.
- Mercado Play: Desarrollada por Mercado Libre, esta plataforma permite acceder a su contenido solo con una cuenta en la conocida plataforma de comercio electrónico. Su catálogo incluye películas y series populares, contenido original y exclusivo, e incluso la transmisión de eventos deportivos en vivo, diferenciándola de otras plataformas gratuitas y convirtiéndola en una opción integral de entretenimiento sin costo.
Estas alternativas gratuitas se consolidan como opciones atractivas para quienes buscan entretenimiento legal y accesible, sin necesidad de suscribirse a servicios pagos, y representan un modelo de consumo cada vez más popular en la era digital.