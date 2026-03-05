Secciones
Premios Óscars 2026: dónde ver las películas nominadas antes de la ceremonia

Netflix, Max, Apple TV+, MUBI y hasta YouTube tienen títulos en carrera por los premios más importantes del cine. Qué ver y dónde encontrar cada obra.

ANTES DE LOS PREMIOS A pocos días de la gala, muchas de las nominadas ya pueden verse desde casa. / OSCARS ANTES DE LOS PREMIOS A pocos días de la gala, muchas de las nominadas ya pueden verse desde casa. / OSCARS
Hace 1 Hs

La temporada de premios ya está en su recta final y el cine vuelve a ocupar el centro de la conversación. A pocos días de la entrega de los premios Óscar 2026, las plataformas de streaming se llenaron de títulos nominados. Para quienes quieren llegar a la ceremonia con varias películas vistas, hay opciones en casi todos los catálogos.

Desde producciones de alto presupuesto hasta documentales y animaciones, Netflix, Max, Apple TV+ y MUBI concentran buena parte de las películas que compiten por las estatuillas.

Netflix: uno de los catálogos más cargados

Netflix aparece este año con varias nominadas en distintas categorías. Entre las más comentadas está “Frankenstein”, la versión dirigida por Guillermo del Toro que ya circula entre las favoritas de la temporada.

En la plataforma también se pueden encontrar títulos como “Train Dreams”, “The Singers”, “K-Pop Demon Hunters”, “All the Empty Rooms”, “The Perfect Neighbor”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value”, “La voz de Hind” y “It Was Just An Accident”.

A esta lista se suman producciones grandes del año como “Avatar: Fire and Ash”, “Sirat”, “Zootopia 2” y “Song Sung Blue”, que también aparecen entre los títulos con presencia en la temporada de premios.

Max: cine, thriller y documentales

En Max también hay varias películas nominadas. Entre ellas figuran “Sinners”, “One Battle After Another” y “Weapons”.

El catálogo suma además documentales que lograron reconocimiento en la Academia, como “Alabama: The System”, “Armed With a Camera”, “The Devil Is Busy” y “Prisoners”.

MUBI: el espacio del cine independiente

Para quienes buscan producciones más autorales, MUBI también tiene presencia en la carrera por los premios.

Entre los títulos disponibles aparece “The Ugly Stepsister”, junto con “Sentimental Value”, una de las películas europeas más destacadas del año. Además, la plataforma ofrece el paquete de cortometrajes nominados a Mejor Live Action Short Film, que suelen circular poco fuera del circuito de festivales.

Apple TV+: varios candidatos en un solo catálogo

Apple TV+ también suma nominaciones importantes. Allí se pueden ver “FI”, “Blue Moon”, “Song Sung Blue”, “If I Had Legs I’d Kick You” y el documental “Mr. Nobody Against Putin”.

A la lista se agrega “Elio”, la película animada que compite en la categoría de animación.

YouTube también entra en la carrera

Algunos cortometrajes nominados están disponibles en YouTube, lo que facilita el acceso para el público. Entre ellos aparecen “Butterfly”, “Two People Exchanging Saliva” y otros proyectos independientes que lograron lugar en las categorías de cortos.

Un maratón posible antes de la gala

Con tantas plataformas involucradas, ver varias nominadas antes de la ceremonia ya no es una misión imposible. El streaming abrió el acceso a películas que antes tardaban meses en llegar al público local.

Para quienes disfrutan seguir la temporada de premios, la previa de los Óscar puede convertirse en un verdadero maratón de cine: desde superproducciones hasta historias pequeñas que encontraron su lugar en la Academia. Y todavía hay tiempo para sumar varias a la lista antes de que se anuncien los ganadores.

