Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Cuatro semanas en el top de Netflix: la atrapante miniserie española donde nada es lo que parece

Un padre descubre quién era su hija en verdad, lo que le lleva a adentrarse en un mundo macabro, marcado por el odio y la violencia.

Salvador la atrapante miniserie de Netflix que se mantuvo intacta en el top. (Imagen Netflix) "Salvador" la atrapante miniserie de Netflix que se mantuvo intacta en el top. (Imagen Netflix)
Hace 16 Min

De la mano del tres veces ganador del Premio Goya, Luis Tosar, “Salvador” es la miniserie de Netflix que propone suspenso y terror mientras se mezcla en un contexto demasiado actual. Las fake-news, los discursos de miedo, el caos sociopolítico y las ideologías extremas se amalgaman en un thriller que aterroriza por parecerse demasiado al mundo real. Esta producción española de ocho episodios se instaló en el podio desde su llegada en febrero y atrapa e incomoda desde el primer capítulo.

Una historia que es un libro, una miniserie y un museo al mismo tiempo

Una historia que es un libro, una miniserie y un museo al mismo tiempo

Netflix estrenó a principios de mes esta propuesta audiovisual de tensión que combina acción y un profundo estudio de problemáticas sociales que se vuelven terroríficas en un escenario extremo. Fue creada por Aitor Gabilondo, quien materializó Patria (la aclamada obra de HBO), es producida por Daniel Calparsoro y aborda la desesperación de un progenitor en la búsqueda de respuestas sobre lo que llevó a su hija a convertirse en quien es.

Un drama familiar que se ganó el podio en Netflix 

La historia aborda el dilema, el dolor y la profunda incomodidad de un padre, Salvador Aguirre (Luis Tosar), quien descubre que su hija Milena (Candela Arestegui), de la cual estaba distanciado, forma parte de una banda neonazi de ideologías racistas, violentas y homófobas. La vida del conductor de ambulancia se ve trastocada cuando encuentra herida de gravedad a la joven luego de un enfrentamiento violento entre grupos de radicales aficionados del fútbol.

Todo cobra mayor seriedad cuando el protagonista se topa con la verdad. Su hija formaba parte de una agrupación neonazi llamada White Souls, lo que descoloca por completo al técnico de emergencias, quien ahora es obligado a internarse en ese mundo para entender qué la llevó allá y cómo sacarla de esa lógica de hostilidad que contradice todo lo que él le enseñó.

Una radiografía de las problemáticas sociales e ideológicas 

Así, dos núcleos narrativos se entrelazan: por un lado, el relato de suspenso y acción —los enfrentamientos callejeros, el caos y la violencia explícita—; y por el otro, un drama íntimo de duelo y búsqueda de horizontes. La ficción aborda de forma global múltiples problemáticas provenientes del mundo digital y de los conflictos contemporáneos.

El rol de las redes sociales en la difusión del resentimiento y la violencia, el surgimiento de identidades ideológicas consideradas radicales y la alienación política juvenil se mezclan en un drama intenso y por momentos sofocante. “Salvador” fue filmada principalmente en Madrid, con escenas adicionales en Ciudad Real, buscando un retrato visual realista de los entornos urbanos que atraviesan sus personajes.

Detalles técnicos de la miniserie española

La primera temporada consta de 8 entregas disponibles en Netflix. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una segunda parte, aunque el impacto de la serie en audiencias y plataformas podría influir en decisiones futuras de la empresa y los productores.

Temas Netflix
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
3

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
4

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
5

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
6

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Más Noticias
Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

Un intenso sismo con réplicas sacudió San Juan este lunes a la madrugada

Un intenso sismo con réplicas sacudió San Juan este lunes a la madrugada

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Comentarios