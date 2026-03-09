Cuatro semanas en el top de Netflix: la atrapante miniserie española donde nada es lo que parece

De la mano del tres veces ganador del Premio Goya, Luis Tosar, “Salvador” es la miniserie de Netflix que propone suspenso y terror mientras se mezcla en un contexto demasiado actual. Las fake-news, los discursos de miedo, el caos sociopolítico y las ideologías extremas se amalgaman en un thriller que aterroriza por parecerse demasiado al mundo real. Esta producción española de ocho episodios se instaló en el podio desde su llegada en febrero y atrapa e incomoda desde el primer capítulo.