Cuatro semanas en el top de Netflix: la atrapante miniserie española donde nada es lo que parece

De la mano del tres veces ganador del Premio Goya, Luis Tosar, “Salvador” es la miniserie de Netflix que propone suspenso y terror mientras se mezcla en un contexto demasiado actual. Las fake-news, los discursos de miedo, el caos sociopolítico y las ideologías extremas se amalgaman en un thriller que aterroriza por parecerse demasiado al mundo real. Esta producción española de ocho episodios se instaló en el podio desde su llegada en febrero y atrapa e incomoda desde el primer capítulo.
Netflix estrenó a principios de mes esta propuesta audiovisual de tensión que combina acción y un profundo estudio de problemáticas sociales que se vuelven terroríficas en un escenario extremo. Fue creada por Aitor Gabilondo, quien materializó Patria (la aclamada obra de HBO), es producida por Daniel Calparsoro y aborda la desesperación de un progenitor en la búsqueda de respuestas sobre lo que llevó a su hija a convertirse en quien es.
Un drama familiar que se ganó el podio en Netflix
La historia aborda el dilema, el dolor y la profunda incomodidad de un padre, Salvador Aguirre (Luis Tosar), quien descubre que su hija Milena (Candela Arestegui), de la cual estaba distanciado, forma parte de una banda neonazi de ideologías racistas, violentas y homófobas. La vida del conductor de ambulancia se ve trastocada cuando encuentra herida de gravedad a la joven luego de un enfrentamiento violento entre grupos de radicales aficionados del fútbol.
Todo cobra mayor seriedad cuando el protagonista se topa con la verdad. Su hija formaba parte de una agrupación neonazi llamada White Souls, lo que descoloca por completo al técnico de emergencias, quien ahora es obligado a internarse en ese mundo para entender qué la llevó allá y cómo sacarla de esa lógica de hostilidad que contradice todo lo que él le enseñó.
Una radiografía de las problemáticas sociales e ideológicas
Así, dos núcleos narrativos se entrelazan: por un lado, el relato de suspenso y acción —los enfrentamientos callejeros, el caos y la violencia explícita—; y por el otro, un drama íntimo de duelo y búsqueda de horizontes. La ficción aborda de forma global múltiples problemáticas provenientes del mundo digital y de los conflictos contemporáneos.
El rol de las redes sociales en la difusión del resentimiento y la violencia, el surgimiento de identidades ideológicas consideradas radicales y la alienación política juvenil se mezclan en un drama intenso y por momentos sofocante. “Salvador” fue filmada principalmente en Madrid, con escenas adicionales en Ciudad Real, buscando un retrato visual realista de los entornos urbanos que atraviesan sus personajes.
Detalles técnicos de la miniserie española
La primera temporada consta de 8 entregas disponibles en Netflix. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una segunda parte, aunque el impacto de la serie en audiencias y plataformas podría influir en decisiones futuras de la empresa y los productores.