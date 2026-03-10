Alerta internacional: un meteorito cayó sobre una casa y generó pánico en Alemania
Según los primeros informes, la masa de fuego atravesó la atmósfera poco antes de las siete de la tarde y se desplazó en dirección noreste. Su intensa luminosidad permitió observar el evento desde diferentes países, entre ellos Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.
Un estruendo ensordecedor y un violento impacto provocaron que los servicios de emergencias se saturaran en el centro y el oeste de Alemania. Este domingo, un meteorito brillante cruzó los cielos de la región, provocando incluso la alarma en una zona residencial donde un fragmento del objeto espacial cayó sobre el techo de una casa.
El insospechado hecho ocurrió en el oeste de Alemania, aunque se registraron testigos en otras zonas del país. En ese momento de la noche, la roca ígnea encendió el firmamento, dejando tras de sí una estela luminosa. Pero el desconcierto pasó al pánico cuando, alrededor de las 19:00 hora local (18:00 GMT/UTC), el resto del bólido chocó contra una vivienda y dejó un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el techo de la residencia en Coblenza.
Conmoción en Coblenza y otras regiones tras la explosión
Al extraño suceso cósmico le antecedió un estallido que dejó atónitos a los residentes. La detonación fue escuchada en varias regiones del país, donde se registraron llamadas a los organismos de socorro. Los testimonios y videos en redes sociales tampoco se hicieron esperar.
La policía de Coblenza informó que el impacto involucró a un “objeto celeste quemado” que se estrelló contra el edificio. Añadieron que, junto a los bomberos, acudieron al lugar tras el suceso y no se registró peligro en curso. Afortunadamente, la propiedad estaba vacía en ese instante. No se indicaron heridos y los funcionarios alemanes enfatizaron que no había indicios de un incidente de seguridad o cualquier conexión con actividad militar.
Alerta nacional por el fenómeno luminoso
Las autoridades de asistencia, sin embargo, señalaron un aumento repentino de reportes tras el avistamiento del fenómeno en amplias zonas del oeste de Alemania, incluyendo Renania-Palatinado, Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Sarre, Baden-Württemberg y Baja Sajonia. Los testigos describieron una bola de fuego brillante seguida de una fuerte explosión.
