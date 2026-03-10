Alerta internacional: un meteorito cayó sobre una casa y generó pánico en Alemania

El insospechado hecho ocurrió en el oeste de Alemania, aunque se registraron testigos en otras zonas del país. En ese momento de la noche, la roca ígnea encendió el firmamento, dejando tras de sí una estela luminosa. Pero el desconcierto pasó al pánico cuando, alrededor de las 19:00 hora local (18:00 GMT/UTC), el resto del bólido chocó contra una vivienda y dejó un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el techo de la residencia en Coblenza.