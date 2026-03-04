Secciones
Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una nueva jornada de lluvias intensas con posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

El cielo gris y el paraguas a la salida de casa ya se hicieron costumbre entre los vecinos de la provincia, que desde febrero registró cantidades inusuales de lluvias y pronto se posicionó como un período récord: unos 210 milímetros acumulados de agua que sumaron 450 milímetros junto a enero. La tendencia pareciera continuar en marzo, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió una semana nuevamente inestable.

El nuevo parte del SMN señaló que tanto Tucumán como otras nueve provincias esperan precipitaciones intensas este miércoles. Mientras que los niveles de alerta bajaron de naranja a amarillo, las caídas de agua continúan incesantes. La amenaza por tormentas de este grado se elevó en gran parte del norte y el centro-litoral del país.

¿Qué localidades afectarán las tormentas?

De acuerdo con el aviso del organismo nacional emitido a las 6:30, tanto nuestra provincia como el resto de las localidades se encontrarán con fenómenos severos que se desarrollarán en la mayor parte del territorio tucumano. Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo están en la lista de riesgo.

¿Cuándo llegarán las lluvias a Tucumán?

El SMN, a través de su Sistema de Alerta Temprana, anunció que el mal tiempo se espera para el final de la jornada. De acuerdo con la línea de tiempo proporcionada por la entidad climática que demuestra cómo evoluciona el evento en las próximas 72 horas, la tormenta podría llegar entre las 18:00 y 00:00 horas de este miércoles.

La advertencia señala que “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas”. Estos eventos podrían estar acompañados de granizo y fuertes ráfagas de viento. Se anunció abundante caída de agua en cortos períodos. Los vientos podrán alcanzar los 90 km/h y la precipitación acumulada, niveles entre 20 y 40 milímetros.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos de gran severidad, el SMN advierte preparar un plan de contingencia y seguir las instrucciones para resguardarse:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

