Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

El cielo gris y el paraguas a la salida de casa ya se hicieron costumbre entre los vecinos de la provincia, que desde febrero registró cantidades inusuales de lluvias y pronto se posicionó como un período récord: unos 210 milímetros acumulados de agua que sumaron 450 milímetros junto a enero. La tendencia pareciera continuar en marzo, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió una semana nuevamente inestable.