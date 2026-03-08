La NASA advierte lluvia de meteoritos por días: el destino del satélite bajo la sombra del 2024 YR4

Impactos evitados y monitoreo permanente

Un choque hipotético contra el suelo lunar generaría destellos brillantes visibles desde nuestro planeta junto a la creación del cráter con un kilómetro. El doctor Darren Baskill explica que "el proceso de predicción en el espacio es complejo; observar un asteroide es similar a ver una bola en el billar". La energía liberada equivaldría a seis millones de toneladas de TNT, lo cual expulsaría fragmentos hacia la atmósfera terrestre. Este material caería mediante lluvia de meteoritos durante varios días consecutivos.