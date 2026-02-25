El “Nuevo Nostradamus” que asegura haber anticipado el Covid predice ahora una gran catástrofe

El psíquico británico Craig Hamilton-Parker, apodado por sus seguidores como el “profeta de la fatalidad”, volvió a generar polémica al advertir que se aproxima una “gran catástrofe” global. El vidente asegura haber anticipado la pandemia de Covid-19 y la muerte de Isabel II, y ahora difundió nuevas predicciones a través de su canal de YouTube, donde supera los 230.000 suscriptores.