El “Nuevo Nostradamus” que asegura haber anticipado el Covid predice ahora una gran catástrofe

El psíquico británico Craig Hamilton-Parker, apodado por sus seguidores como el “profeta de la fatalidad”, volvió a generar polémica al advertir que se aproxima una “gran catástrofe” global. El vidente asegura haber anticipado la pandemia de Covid-19 y la muerte de Isabel II, y ahora difundió nuevas predicciones a través de su canal de YouTube, donde supera los 230.000 suscriptores.
En su último video, el autodenominado “Nuevo Nostradamus” presentó cinco pronósticos inquietantes que, según afirma, se cumplirían entre 2026 y 2029.
¿Habrá una guerra que afecte las elecciones en EE.UU.?
Una de las predicciones más resonantes involucra a Donald Trump. Según Hamilton-Parker, una “gran calamidad” vinculada a Taiwán podría coincidir con las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y generar un escenario excepcional.
El psíquico sostiene que el conflicto podría ser de tal magnitud que impediría el normal desarrollo electoral. En ese contexto extraordinario —según su visión— se abriría la posibilidad de extender un mandato presidencial más allá de los límites habituales.
Cabe recordar que la Constitución estadounidense establece un máximo de dos mandatos presidenciales consecutivos.
Meteorito y desastre natural: alerta para 2028
Otro de los anuncios que más inquietud generó es la posibilidad de que un meteorito “se interponga entre la Tierra y la Luna” cerca de las elecciones de 2028 en Estados Unidos.
Hamilton-Parker señaló que este evento ya habría sido mencionado en antiguas lecturas Nadi —un método de astrología basado en manuscritos de hojas de palma originarios de la India— y advirtió que, en caso de aproximarse demasiado, podría provocar incendios, tsunamis y temblores.
No existe, hasta el momento, confirmación científica sobre una amenaza de estas características.
¿Quién será el próximo presidente?
Aunque evitó señalar nombres concretos, el vidente aseguró que no visualiza a J. D. Vance como futuro presidente de Estados Unidos.
Sí afirmó que el “trumpismo” continuará influyendo en la política estadounidense, pero que el liderazgo posterior estaría en manos de una figura con “mayor carácter espiritual”, según sus palabras.
Conflicto en Medio Oriente y tensión global
En una transmisión reciente, Hamilton-Parker invitó a la consejera espiritual Vinita Dubey Pande, quien también practica lecturas Nadi. Ella anticipó un conflicto armado entre 2028 y 2029 que podría involucrar a:
Irán
Israel
Estados Unidos
Según estas predicciones, la guerra generaría escasez de alimentos y una crisis humanitaria de alcance internacional.
Tsunamis en Taiwán y terremotos en Japón
Dentro del mismo paquete de pronósticos, se mencionan desastres naturales en Asia:
Un posible tsunami en Taiwán en 2028 o 2029.
Un terremoto o evento vinculado al agua en Japón.
Ambos países se encuentran en zonas de alta actividad sísmica, aunque no existen informes oficiales que respalden estas afirmaciones específicas.
¿Divulgación OVNI en Europa?
El psíquico también habló de una supuesta revelación global sobre un OVNI localizado en “un área europea”, que —según su visión— sería presentado como evidencia física de vida extraterrestre.
Sin embargo, advirtió que este anuncio podría funcionar como “cortina de humo” frente a otros acontecimientos de mayor gravedad.
Predicciones sin respaldo científico
Si bien Craig Hamilton-Parker ha ganado notoriedad en redes sociales por afirmar que anticipó eventos globales, sus declaraciones no cuentan con validación científica ni respaldo institucional.
Sus predicciones se basan en interpretaciones espirituales y lecturas Nadi, una práctica considerada esotérica. Hasta el momento, organismos oficiales y comunidades científicas no han confirmado ninguno de los escenarios planteados para los próximos años.
Aun así, sus advertencias vuelven a viralizarse y alimentan el debate en redes sociales sobre el futuro político, climático y geopolítico del planeta.