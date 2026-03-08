Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

El mapa del Servicio Meteorológico Nacionalvolvió a teñirse de múltiples colores para anunciar que las amenazas climáticas alcanzan nuevos niveles de severidad este domingo de 2026. Un temporal cubrirá casi toda la extensión del territorio, generando abundante caída de agua, granizo y vientos que pueden alcanzar velocidades riesgosas. Ante este fenómeno, el SMN advierte contar con un plan de contingencia.
Por medio de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo informó que son 15 las jurisdicciones que este domingo se enfrentarán a una tormenta que alcanzará diferentes grados de intensidad según la región. Mientras en el norte los avisos tienen un nivel amarillo, el centro y el sur del país alcanzan el nivel naranja.
Alerta amarilla en el norte y el centro del país
Todo el suelo argentino comparte el mismo pronóstico. En la parte más septentrional, el este de Chaco y Formosa están bajo vigilancia, al igual que la zona del centro-litoral, como Santa Fe, parte oeste de Corrientes, así como el sureste de Santiago del Estero y Catamarca en el noroeste. Para esta zona, el aviso se concentra para la tarde y noche; es decir, un rango entre las 12:00 del mediodía hasta las 00:00 hs. En estos sectores, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, explicaron desde el SMN.
Provincias con alertas compartidas
En el suroeste de Córdoba, el sur de La Rioja, toda la extensión de San Luis, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén y Río Negro completo, la alerta se eleva a nivel naranja. En esta categoría, los fenómenos pueden amenazar la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. A partir de la tarde, se esperan cuantiosas lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, así como registros de caída de agua entre 40 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En el resto de Córdoba y La Pampa, el este de Catamarca, Mendoza, Chubut y el oeste de Santa Cruz, la alerta es de nivel amarillo. El fenómeno tendrá lugar la mayor parte del día y se esperan ráfagas que pueden superar los 60 km/h y una pluviosidad acumulada entre 20 y 30 mm, que puede ser superada de manera puntual.
Recomendaciones del SMN
Ante las tormentas de este nivel de amenaza, el SMN advierte tomar precauciones:
Alerta amarilla
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta naranja
1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2. Salí solo si es necesario.
3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.