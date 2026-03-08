Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Alerta amarilla en el norte y el centro del país

Todo el suelo argentino comparte el mismo pronóstico. En la parte más septentrional, el este de Chaco y Formosa están bajo vigilancia, al igual que la zona del centro-litoral, como Santa Fe, parte oeste de Corrientes, así como el sureste de Santiago del Estero y Catamarca en el noroeste. Para esta zona, el aviso se concentra para la tarde y noche; es decir, un rango entre las 12:00 del mediodía hasta las 00:00 hs. En estos sectores, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, explicaron desde el SMN.