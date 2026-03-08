Secciones
Un bosque privado y diseño oriental: así es la mansión secreta de J Balvin

El artista define su hogar como un templo diseñado para el descanso del alma y la conexión profunda con la naturaleza circundante.

Hace 1 Hs

J Balvin, abrió las puertas de su mansión personal en Llanogrande, Colombia, a través de un recorrido exclusivo para Architectural Digest. Su propiedad representa un santuario de paz alejado del bullicio de las giras internacionales y la fama global. El artista define su hogar como un templo diseñado para el descanso del alma y la conexión profunda con la naturaleza circundante.

El diseño arquitectónico sigue una estética japonesa wabi-sabi que privilegia la simplicidad y la elegancia de lo imperfecto. Cada rincón de la construcción integra elementos naturales como madera y luz exterior para crear una atmósfera de calma absoluta. 

La mansión de J Balvin inspirado en la cultura japonesa

La residencia se destaca por la inspiración oriental y el uso de la madera en todos los espacios habitables. El equipo de diseñadores de Cinco Elementos colaboró estrechamente con el cantante para materializar esta visión minimalista. En el exterior, un bonsái de cien años traído directamente desde Japón funciona como la pieza de arte más valiosa del jardín.

En los interiores no hay televisores para fomentar la apreciación del paisaje boscoso que rodea la estructura. El mobiliario invita a la meditación y al disfrute de ceremonias sencillas como beber té o café sobre el suelo. La iluminación natural fluye a través de puertas invisibles que conectan las habitaciones con la vegetación externa de forma fluida.

Detalles minimalistas y las pasiones personales de J Balvin

El color negro predomina en los baños y detalles decorativos, aportando una elegancia poderosa que contrasta con la calidez de la madera. J Balvin prefiere mantener una estética austera donde menos es más para evitar el aburrimiento visual en su día a día. Incluso los inodoros y la grifería siguen esta línea cromática oscura y sofisticada. La casa cuenta con tres niveles que albergan tanto áreas sociales como rincones privados de relajación.

Una zona especial resguarda la colección de accesorios, gorras y zapatillas deportivas que el artista utiliza en su cotidianidad. En el garaje descansan piezas emblemáticas como un Ferrari Testarossa y diversas motocicletas para la práctica de enduro. Los perros de la familia, incluido Enzo, disfrutan de amplios terrenos por el denso bosque. Esta residencial representa la primera fase de un proyecto mayor donde la creatividad y el espíritu encuentran su punto de equilibrio.

