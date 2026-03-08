Un bosque privado y diseño oriental: así es la mansión secreta de J Balvin

Una zona especial resguarda la colección de accesorios, gorras y zapatillas deportivas que el artista utiliza en su cotidianidad. En el garaje descansan piezas emblemáticas como un Ferrari Testarossa y diversas motocicletas para la práctica de enduro. Los perros de la familia, incluido Enzo, disfrutan de amplios terrenos por el denso bosque. Esta residencial representa la primera fase de un proyecto mayor donde la creatividad y el espíritu encuentran su punto de equilibrio.