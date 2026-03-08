In memorian Isaías Nougués: todo tazo tiene un final, aunque el de
La cultura tucumana despide a una figura entrañable. El 23 de julio hubiera cumplido 96 años, aunque la edad jamás frenó el entusiasmo con el que se entregaba a sus pasiones. Cultor del dibujo -fue llamado “el mago de la línea”-, incursionó también en la poesía, la arquitectura y la docencia.
Sombras para un punto final
Un poema de Isaías Nougués
Suspendido del espesor de la sombra que me acompaña
tras la luz de cada palabra,
camino siglos y ausencias avanzando hacia el pasado por líneas
dibujadas sobre mi mano, por dibujos que no dibujé...
Sueños de eternidad me nombran en nombre de añejos futuros
regresados del polvo de mis pesadillas, territorio inmóvil.
Donde alguna frase sin tiempo será mi punto final...
Otra ilustración, en este caso para el poema “Gente en los sueños”, de Manuel J. Castilla. (LA GACETA Literaria, 9 de noviembre de 1975)
Ilustración realizada para el poema