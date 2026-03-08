Secciones
Sociedad

In memorian Isaías Nougués: todo tazo tiene un final, aunque el de

In memorian Isaías Nougués: todo tazo tiene un final, aunque el de

La cultura tucumana despide a una figura entrañable. El 23 de julio hubiera cumplido 96 años, aunque la edad jamás frenó el entusiasmo con el que se entregaba a sus pasiones. Cultor del dibujo -fue llamado “el mago de la línea”-, incursionó también en la poesía, la arquitectura y la docencia.

Hace 3 Hs

Sombras para un punto final

Un poema de Isaías Nougués

Suspendido del espesor de la sombra que me acompaña

tras la luz de cada palabra,

camino siglos y ausencias avanzando hacia el pasado por líneas

dibujadas sobre mi mano, por dibujos que no dibujé...

Sueños de eternidad me nombran en nombre de añejos futuros

regresados del polvo de mis pesadillas, territorio inmóvil.

Donde alguna frase sin tiempo será mi punto final...

Otra ilustración, en este caso para el poema “Gente en los sueños”, de Manuel J. Castilla. (LA GACETA Literaria, 9 de noviembre de 1975) Otra ilustración, en este caso para el poema “Gente en los sueños”, de Manuel J. Castilla. (LA GACETA Literaria, 9 de noviembre de 1975)
Ilustración realizada para el poema Ilustración realizada para el poema
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Récords de lluvias y eficiencia productiva

Récords de lluvias y eficiencia productiva

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Fomentan las inversiones para las PyMES

Fomentan las inversiones para las PyMES

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Comentarios