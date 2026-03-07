Baños de descarga: el ritual espiritual para limpiar energías negativas y reducir el estrés

Desde tiempos ancestrales, el ser humano buscó distintas formas de purificación física y espiritual. En muchas culturas del mundo surgieron rituales destinados a limpiar el cuerpo y el espíritu de energías negativas. Uno de los más difundidos es el baño de descarga, una práctica que aún hoy se utiliza para renovar la energía personal y recuperar el equilibrio emocional.