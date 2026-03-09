La recomendación del CEO de YPF: “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”

El CEO de YPF, Horacio Marín, advirtió que el precio de los combustibles podría seguir ajustándose en el país en medio de la volatilidad internacional del petróleo. “Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”, afirmó al referirse al impacto que podría tener el conflicto en Medio Oriente sobre los precios.