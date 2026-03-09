La recomendación del CEO de YPF: “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”

El CEO de YPF, Horacio Marín, advirtió que el precio de los combustibles podría seguir ajustándose en el país en medio de la volatilidad internacional del petróleo. “Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”, afirmó al referirse al impacto que podría tener el conflicto en Medio Oriente sobre los precios.
Las declaraciones del directivo se dieron durante una entrevista con el canal de streaming Pulso Financiero, donde explicó que la compañía analiza de manera permanente la evolución del mercado energético internacional.
“Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy. Si vos creés que las cosas van a ir aumentando, cargá antes”, sostuvo Marín al referirse al comportamiento del precio del combustible.
La suba del petróleo y su impacto en la nafta
Según explicó el CEO de YPF, el precio de la nafta en Argentina está influenciado por el valor internacional del crudo, que en los últimos días mostró fuertes movimientos debido a la tensión geopolítica en Medio Oriente.
“Va aumentando muy poco, pero va aumentando”, señaló el ejecutivo al analizar la evolución de los combustibles.
Las declaraciones se conocieron en un contexto de fuerte suba del precio del petróleo a nivel global, impulsada por el conflicto en esa región, lo que genera incertidumbre en los mercados energéticos y podría impactar en los precios locales.
“Compromiso honesto con los consumidores”
Más tarde, Marín volvió a referirse al tema a través de una publicación en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad a los usuarios.
“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, escribió.
En ese sentido, aseguró que la petrolera estatal buscará evitar cambios bruscos en los valores de los combustibles.
“YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles. Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, afirmó.
La estrategia de “micropricing”
El titular de la compañía explicó además que la empresa aplica una estrategia de micropricing, que consiste en analizar de manera permanente la evolución de los precios.
“Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores”, detalló.
De acuerdo con Marín, el objetivo es evitar saltos abruptos en los valores y mantener una mayor estabilidad en el tiempo.
“La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real sino especulación de corto plazo, y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, concluyó.
Las declaraciones del CEO se producen en medio de la escalada del precio internacional del crudo, un factor clave que suele influir en los ajustes de combustibles en el mercado argentino.