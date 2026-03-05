Las ADR se desploman y el riesgo país roza los 550 puntos

El pulso del mercado se mantiene en torno a la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Las acciones y bonos se dan vuelta y anotan bajas generalizadas, por lo que el riesgo país se acelera cerca de los 550 puntos básicos, en medio de un mal clima global, donde las principales bolsas del mundo replican esta tendencia. La guerra en Medio Oriente ya lleva cuatro días y se mantienen la presión sobre Teherán que responde con bombardeos a diferentes países de la región.