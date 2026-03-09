La nafta ya subió 6% en el país desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

El impacto internacional se vuelve evidente al observar la evolución del crudo. Según datos de Tradingview, el valor del Brent superó hoy los U$S 118 durante la jornada, aunque luego retrocedió y cerró en U$S 98,59. La diferencia entre el cierre del 27 de febrero y el valor actual implica un salto del 34,7%, reflejo de la fuerte volatilidad global y de su traslado a los precios internos.