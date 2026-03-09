La nafta ya subió 6% en el país desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente ya empezó a sentirse en los surtidores argentinos. Desde el inicio de los bombardeos sobre Irán, los precios de la nafta y el gasoil registraron un incremento cercano al 6% en estaciones de servicio del país, de acuerdo con un índice de alta frecuencia elaborado por la consultora EcoGo.
El ajuste se produjo en menos de dos semanas y superó ampliamente las variaciones del nivel general de precios proyectadas para el mismo período. Los analistas advierten que, si el valor internacional del petróleo se mantiene en niveles altos, la tendencia alcista podría continuar en los próximos días.
La medición semanal de EcoGo se construye a partir de consultas a cámaras de estaciones de servicio y permite seguir la evolución de los valores promedio en los surtidores. El índice tiene base 100 en enero de 2025 y se mantuvo prácticamente estable hasta finales de febrero.
El 27 de febrero, el barril de petróleo Brent, referencia para el mercado argentino, cerró en U$S 73,20. Al día siguiente comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo que disparó el precio internacional del crudo y cambió rápidamente la dinámica del mercado local.
En la segunda semana de marzo, el índice de precios de combustibles de la consultora privada llegó a 144,5 puntos, casi ocho unidades por encima del nivel registrado a fines de febrero. En términos porcentuales, representa una suba cercana al 6% en menos de dos semanas, publicó Infobae.
El impacto internacional se vuelve evidente al observar la evolución del crudo. Según datos de Tradingview, el valor del Brent superó hoy los U$S 118 durante la jornada, aunque luego retrocedió y cerró en U$S 98,59. La diferencia entre el cierre del 27 de febrero y el valor actual implica un salto del 34,7%, reflejo de la fuerte volatilidad global y de su traslado a los precios internos.
Este escenario abre la puerta a nuevos aumentos en el corto plazo. Aunque el salto en los combustibles todavía no se refleja en las cifras oficiales de inflación, promete complicar el dato de marzo.
El último índice de precios al consumidor publicado, correspondiente a enero, marcó un incremento del 2,9%. Para febrero, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central proyectó una suba del 2,7%, cifra que aún no fue difundida oficialmente.
En ese contexto, el alza de 6% en los combustibles aparece muy por encima del ritmo previsto para el nivel general de precios. De todos modos, los analistas aclaran que el peso del combustible dentro del índice oficial de inflación no es determinante.
La metodología de EcoGo se basa en la recopilación semanal de precios promedio de nafta y gasoil mediante consultas directas con cámaras de estaciones de servicio. Este sistema de medición de alta frecuencia permite detectar rápidamente cambios en la dinámica de precios sin esperar la publicación del dato oficial mensual.
Gracias a ese seguimiento, el índice captó de inmediato el traslado del shock externo provocado por la guerra hacia los precios en los surtidores.
El cambio de ritmo resulta especialmente notorio si se compara con las semanas previas al conflicto. Entre el 25 de diciembre y el 26 de febrero, el índice de precios de combustibles había aumentado apenas 0,09%.
Consultados por Infobae, voceros de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) prefirieron no realizar declaraciones sobre la evolución de los precios. Tampoco respondieron las empresas Shell, Puma y Axion. En el sector predomina un clima de cautela frente a la volatilidad internacional y la incertidumbre sobre el impacto final en los valores locales.
Además, desde que YPF y el resto de las distribuidoras aplican estrategias de micropricing, que varían según la región, la demanda, la hora del día y otras variables, ya no existen datos oficiales de precio por litro a nivel nacional.