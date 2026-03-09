Conflicto en Medio Oriente: el aluminio toca máximos de cuatro años por temor a reducción de la oferta

Cotización del aluminio

En este contexto, el aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres llegó a negociarse al inicio de la sesión en U$S3.544 por tonelada, su nivel más alto desde el 31 de marzo de 2022. Posteriormente, subía un 0,75%, hasta los U$S3.472 por tonelada, y actualmente cotiza en torno a los U$S3.383.