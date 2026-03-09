Secciones
EconomíaNoticias económicas

Conflicto en Medio Oriente: el aluminio toca máximos de cuatro años por temor a reducción de la oferta

El metal ligero puede seguir creciendo en caso de que no se enfríe la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Aluminio. MINERIAENLINEA.COM Aluminio. MINERIAENLINEA.COM
Hace 18 Min

El precio internacional del aluminio registró una fuerte suba y alcanzó su nivel más alto en cuatro años, impulsado por la creciente preocupación por una posible reducción de la oferta mundial. 

La tensión en Medio Oriente volvió a impactar sobre los mercados de materias primas y generó temores sobre eventuales interrupciones en la cadena de suministro del metal.

El factor central detrás de este movimiento es la escalada del conflicto bélico en la región, que provocó interrupciones en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global. Este paso estratégico conecta al golfo Pérsico con el resto del mundo y concentra una porción significativa de la producción global de aluminio, cercana al 9%.

La suba se produce en un contexto en el que el fortalecimiento del dólar venía presionando a la baja la demanda de metales industriales. Sin embargo, el temor a restricciones en la oferta terminó predominando en el mercado y empujó las cotizaciones al alza, consignó el diario "Ámbito".

El metal ligero ya había mostrado un fuerte repunte la semana pasada, cuando registró su mayor suba semanal desde enero de 2023. En aquel momento, el impulso respondió al cierre de la producción en la fundición qatarí Qatalum y a la declaración de fuerza mayor en los envíos por parte de Aluminium Bahrain.

“Una interrupción prolongada en el estrecho estrangularía simultáneamente las entradas de alúmina y las exportaciones de aluminio de las fundiciones de Oriente Medio. Eso reduciría significativamente el suministro mundial”, escribió Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING. Según Manthey, una escalada del conflicto podría llevar el precio del aluminio por encima de los U$S4.000 por tonelada.

Cotización del aluminio

En este contexto, el aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres llegó a negociarse al inicio de la sesión en U$S3.544 por tonelada, su nivel más alto desde el 31 de marzo de 2022. Posteriormente, subía un 0,75%, hasta los U$S3.472 por tonelada, y actualmente cotiza en torno a los U$S3.383.

Entre otros metales industriales, el cobre registraba una baja del 0,83%, el níquel caía un 1,71%, el plomo retrocedía un 1,08% y el estaño se desplomaba un 4,91%. En contraste, el zinc avanzaba un 0,55%.

Temas Guerra en Medio Oriente Bahrein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Beer Market cerró sus sucursales y despidió a 300 empleados por WhatsApp: ofrece solo el 50% de indemnización

Beer Market cerró sus sucursales y despidió a 300 empleados por WhatsApp: ofrece solo el 50% de indemnización

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y desaparece la histórica cadena de electrodomésticos

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y desaparece la histórica cadena de electrodomésticos

Argentina será sede de Builder fest, un evento cripto clave para la industria blockchain

Argentina será sede de Builder fest, un evento cripto clave para la industria blockchain

El fabricante de Peabody entra en concurso preventivo para reordenar su deuda en un mercado en crisis

El fabricante de Peabody entra en concurso preventivo para reordenar su deuda en un mercado en crisis

Las ADR se desploman y el riesgo país roza los 550 puntos

Las ADR se desploman y el riesgo país roza los 550 puntos

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
2

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
3

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
4

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
5

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
6

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Más Noticias
8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

YPF aplicará precios dinámicos para amortiguar el impacto del petróleo en los surtidores

YPF aplicará "precios dinámicos" para amortiguar el impacto del petróleo en los surtidores

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Guerra en Medio Oriente: caen las bolsas en el mundo y el petróleo superó los U$S100 por barril

Guerra en Medio Oriente: caen las bolsas en el mundo y el petróleo superó los U$S100 por barril

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Comentarios