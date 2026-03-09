Conflicto en Medio Oriente: el aluminio toca máximos de cuatro años por temor a reducción de la oferta

El precio internacional del aluminio registró una fuerte suba y alcanzó su nivel más alto en cuatro años, impulsado por la creciente preocupación por una posible reducción de la oferta mundial.
La tensión en Medio Oriente volvió a impactar sobre los mercados de materias primas y generó temores sobre eventuales interrupciones en la cadena de suministro del metal.
El factor central detrás de este movimiento es la escalada del conflicto bélico en la región, que provocó interrupciones en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global. Este paso estratégico conecta al golfo Pérsico con el resto del mundo y concentra una porción significativa de la producción global de aluminio, cercana al 9%.
La suba se produce en un contexto en el que el fortalecimiento del dólar venía presionando a la baja la demanda de metales industriales. Sin embargo, el temor a restricciones en la oferta terminó predominando en el mercado y empujó las cotizaciones al alza, consignó el diario "Ámbito".
El metal ligero ya había mostrado un fuerte repunte la semana pasada, cuando registró su mayor suba semanal desde enero de 2023. En aquel momento, el impulso respondió al cierre de la producción en la fundición qatarí Qatalum y a la declaración de fuerza mayor en los envíos por parte de Aluminium Bahrain.
“Una interrupción prolongada en el estrecho estrangularía simultáneamente las entradas de alúmina y las exportaciones de aluminio de las fundiciones de Oriente Medio. Eso reduciría significativamente el suministro mundial”, escribió Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING. Según Manthey, una escalada del conflicto podría llevar el precio del aluminio por encima de los U$S4.000 por tonelada.
Cotización del aluminio
En este contexto, el aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres llegó a negociarse al inicio de la sesión en U$S3.544 por tonelada, su nivel más alto desde el 31 de marzo de 2022. Posteriormente, subía un 0,75%, hasta los U$S3.472 por tonelada, y actualmente cotiza en torno a los U$S3.383.
Entre otros metales industriales, el cobre registraba una baja del 0,83%, el níquel caía un 1,71%, el plomo retrocedía un 1,08% y el estaño se desplomaba un 4,91%. En contraste, el zinc avanzaba un 0,55%.