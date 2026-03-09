"Prepararse para lo impensable": el FMI advirtió sobre el impacto global del conflicto en Medio Oriente

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, lanzó una severa advertencia sobre la fragilidad de la economía mundial ante la escalada bélica en Medio Oriente. Durante una conferencia en Tokio, la economista instó a los gobiernos a fortalecer su capacidad de respuesta frente a escenarios de extrema volatilidad. "Mi consejo es que piensen en lo impensable y se preparen para ello”, sentenció.