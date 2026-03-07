El ministro Caputo quiere que el FMI evalúe las reservas con una meta anual y no trimestral

El ministerio de Economía busca redefinir las reglas del juego con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras la culminación de la revisión técnica que destrabará un desembolso de U$S 1.000 millones, el foco se desplazó hacia una propuesta clave de Luis Caputo. El ministro quiere transformar las metas de acumulación de reservas internacionales netas de un esquema trimestral a uno anual.