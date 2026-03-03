Secciones
EconomíaNoticias económicas

La guerra y los mercados: el petróleo vuela un 8% y las acciones argentinas se hunden hasta 12%

Los bombardeos en Medio Oriente influyeron en la suba del petróleo que no logra compensar el desplome de los activos argentinos.

Los mercados reaccionaron frente al conflicto bélico en Medio Oriente. Los mercados reaccionaron frente al conflicto bélico en Medio Oriente.
Hace 1 Hs

La escalada bélica en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz desataron un "vuelo a la calidad" en los mercados globales, al castigar con fuerza a los activos emergentes. Mientras el barril de Brent trepa un 8,5% y se consolida por encima de los U$S84, los activos argentinos sufren el impacto: los ADR en Nueva York caen hasta 12% y el Riesgo País saltó a su nivel más alto en dos meses y medio.

El impacto en las pizarras

- Acciones: el S&P Merval retrocede 1,2%, arrastrado por el sector bancario (Supervielle -5,1%, BBVA -3,6%). Sin embargo, las energéticas actúan como refugio: Transener (+2,7%), Pampa Energía (+2,5%) e YPF (+2%) logran mantenerse en verde gracias al rally del crudo.

- Wall Street: el pesimismo es mayor para los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. Banco Supervielle lidera las pérdidas con un desplome del 12%, seguido por BBVA (-7,9%) y Ternium (-7,1%).

- Riesgo País y Bonos: los títulos soberanos operan con caídas de hasta 2,5%. Esto empujó el índice de JP Morgan hasta los 587 puntos básicos, borrando gran parte de la mejora lograda en enero.

La consultora "Delphos Investment" advirtió que el mercado comenzó a "poner en precio" una guerra más prolongada. Con el índice VIX (el "indicador del miedo") en 27 puntos, el humor inversor se ha tornado defensivo ante la interrupción del flujo petrolero en una vía que transporta el 20% del crudo mundial.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas

Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas

Javier Milei se reúne con Donald Trump en Miami y la Casa Rosada anticipa una posible visita de Marco Rubio

Javier Milei se reúne con Donald Trump en Miami y la Casa Rosada anticipa una posible visita de Marco Rubio

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
5

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
6

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Más Noticias
Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Comentarios