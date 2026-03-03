La guerra y los mercados: el petróleo vuela un 8% y las acciones argentinas se hunden hasta 12%

La escalada bélica en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz desataron un "vuelo a la calidad" en los mercados globales, al castigar con fuerza a los activos emergentes. Mientras el barril de Brent trepa un 8,5% y se consolida por encima de los U$S84, los activos argentinos sufren el impacto: los ADR en Nueva York caen hasta 12% y el Riesgo País saltó a su nivel más alto en dos meses y medio.