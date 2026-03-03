La guerra y los mercados: el petróleo vuela un 8% y las acciones argentinas se hunden hasta 12%

La escalada bélica en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz desataron un "vuelo a la calidad" en los mercados globales, al castigar con fuerza a los activos emergentes. Mientras el barril de Brent trepa un 8,5% y se consolida por encima de los U$S84, los activos argentinos sufren el impacto: los ADR en Nueva York caen hasta 12% y el Riesgo País saltó a su nivel más alto en dos meses y medio.
El impacto en las pizarras
- Acciones: el S&P Merval retrocede 1,2%, arrastrado por el sector bancario (Supervielle -5,1%, BBVA -3,6%). Sin embargo, las energéticas actúan como refugio: Transener (+2,7%), Pampa Energía (+2,5%) e YPF (+2%) logran mantenerse en verde gracias al rally del crudo.
- Wall Street: el pesimismo es mayor para los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. Banco Supervielle lidera las pérdidas con un desplome del 12%, seguido por BBVA (-7,9%) y Ternium (-7,1%).
- Riesgo País y Bonos: los títulos soberanos operan con caídas de hasta 2,5%. Esto empujó el índice de JP Morgan hasta los 587 puntos básicos, borrando gran parte de la mejora lograda en enero.
La consultora "Delphos Investment" advirtió que el mercado comenzó a "poner en precio" una guerra más prolongada. Con el índice VIX (el "indicador del miedo") en 27 puntos, el humor inversor se ha tornado defensivo ante la interrupción del flujo petrolero en una vía que transporta el 20% del crudo mundial.