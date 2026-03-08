Preocupa el impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía

Para empezar a analizar los nuevos desafíos es importante ver cómo enfrenta la economía local la crisis global. Desde Grupo SBS resaltaron que, en estos momentos, Argentina presenta una actividad estancada si excluimos Agro, Minería, Oil & Gas e Intermediación Financiera, con salarios reales privados registrados en tendencia a la baja, en niveles inferiores a noviembre de 2023, que “son aún más bajos si tomamos un IPC reponderado, dando mayor peso a los servicios para reflejar hábitos de consumo más actuales”. Por eso, desde este mismo informe consideraron que es clave una política monetaria que reduzca más la volatilidad en tasas, “manteniéndolas en nivel real positivo, tal que permita, en simultáneo, ser atractiva para los depósitos privados en pesos y para los préstamos destinados a proyectos rentables”.