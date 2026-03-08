Guerra en Medio Oriente: mientras Irán combate afuera, las mujeres desafían al régimen desde adentro

La investigadora feminista Cynthia Enloe, una de las académicas que más ha estudiado la relación entre militarismo y género, sostiene que los conflictos armados suelen transformar profundamente el lugar de las mujeres en la política. En su libro Bananas, Beaches and Bases, explica que las guerras no solo se libran con ejércitos: también se disputan en la vida cotidiana, en los roles sociales y en las jerarquías de género.