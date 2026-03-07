Milei se reúne con Trump en Miami en una cumbre de líderes aliados de América Latina
El Presidente asiste al encuentro “Escudo de las Américas”, centrado en seguridad regional, migración ilegal y narcotráfico. Luego viajará a Nueva York para participar de un evento destinado a atraer inversiones a la Argentina.
El presidente Javier Milei vuelve a encontrarse este sábado con su par norteamericano, Donald Trump, durante una cumbre en Miami denominada “Escudo de las Américas”. El encuentro reúne a 12 mandatarios latinoamericanos alineados con la Casa Blanca y busca reforzar la alianza estratégica entre Washington y los gobiernos afines de la región.
Milei llegó anoche a Miami junto a su comitiva y se alojó en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del consorcio del magnate estadounidense.
La cumbre impulsada por la Casa Blanca está enfocada en la seguridad regional, la migración ilegal y el combate al narcotráfico. Al mismo tiempo, la administración estadounidense busca reforzar su presencia en América Latina y consolidar un contrapeso frente al avance de China en la región durante los últimos años.
Antes del inicio formal habrá una foto de familia entre los líderes presentes. Luego, Trump abrirá el encuentro con un discurso de aproximadamente media hora.
El líder libertario está acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, . La visita a la ciudad del sur de Florida será breve, ya que el sábado por la noche la delegación partirá hacia Nueva York para participar de un evento destinado a captar inversiones para el país. Allí se sumarán otros funcionarios del Gobierno.
Según informó la Casa Blanca, tras el discurso de apertura de Trump, desde las 10.30 comenzarán encuentros bilaterales entre las delegaciones, aunque no se precisó cómo se desarrollarán.
La convocatoria forma parte de la renovada estrategia de la administración republicana hacia América Latina, una región que Washington considera de importancia central para sus intereses. La recepción de líderes ideológicamente cercanos busca reforzar ese vínculo y fortalecer la influencia estadounidense frente al avance chino.
El Gobierno argentino tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional. Se trata de un vínculo político, económico-financiero y estratégico que también se apoya en la sintonía personal entre Trump y Milei.
Además del mandatario argentino, participan en la cumbre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles en una ceremonia que contará con la presencia del jefe de Estado argentino.
En cambio, no fueron invitados tres de los principales países de América Latina: Brasil, México y Colombia. Sus presidentes, Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente, no mantienen cercanía ideológica con Trump.
La cumbre se desarrolla además en un contexto internacional marcado por la escalada bélica en Medio Oriente, luego de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, otro de los principales aliados internacionales del Gobierno argentino. A ello se suma la estrategia de presión máxima de Washington sobre Cuba y la nueva relación con el chavismo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero pasado en un operativo norteamericano.
El viernes, Trump afirmó que el régimen cubano “caerá pronto” y que se trata de “cuestión de tiempo”, y sostuvo que la Casa Blanca se ocupará de ese escenario una vez finalizado el operativo militar contra Irán. Es probable que esos conflictos también estén presentes en las conversaciones de la cumbre, en las que Milei ha expresado su respaldo al accionar del presidente estadounidense.
El encuentro se realiza además apenas dos días después de una reunión militar celebrada también en Miami, convocada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con representantes de 15 países aliados de la región, entre ellos la Argentina, que estuvo representada por el ministro de Defensa, Carlos Presti.
En ese foro, Hegseth reafirmó la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana, una reinterpretación de la Doctrina Monroe de política exterior de 1823, que justifica ataques militares contra narcotraficantes en América Latina. También instó a los representantes militares y de seguridad presentes a “ir a la ofensiva contra los narcoterroristas”.
La agenda de Milei
Tras su paso por Miami, Milei y su comitiva partirán el sábado por la noche hacia Nueva York, donde participarán de la “Argentina Week”, un encuentro que reunirá a inversores, banqueros, CEO, empresarios de sectores estratégicos y funcionarios. El evento comenzará el lunes y se extenderá hasta el jueves.
Las actividades se desarrollarán en el nuevo edificio de JP Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino en la ciudad.
Antes de esas actividades, el domingo por la mañana Milei tiene previsto visitar la tumba del Rebe Lubavitch, una actividad reservada que suele realizar cada vez que viaja a Nueva York.
El lunes, a las 13 (hora local), disertará en la Universidad Yeshiva y por la noche participará de la gala anual J100 organizada por The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que distingue a personalidades que influyen positivamente en la vida judía.
El martes por la mañana, ya en el marco de la “Argentina Week”, el Presidente mantendrá un breve encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Luego ofrecerá un discurso con el que inaugurará formalmente el evento.
La iniciativa es organizada por la embajada argentina en Washington, encabezada por Alec Oxenford, junto con JP Morgan, Bank of America y Kaszek. El programa combinará paneles estratégicos, actividades paralelas y múltiples reuniones privadas orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocios en la Argentina.
Después de su participación en Nueva York, Milei viajará a Santiago de Chile para asistir el miércoles a la ceremonia de asunción de Kast como nuevo presidente. Ese mismo día por la tarde emprenderá el regreso a Buenos Aires, poniendo fin a su gira de seis días.