Milei se reúne con Trump en Miami en una cumbre de líderes aliados de América Latina

Además del mandatario argentino, participan en la cumbre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles en una ceremonia que contará con la presencia del jefe de Estado argentino.