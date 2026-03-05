El gobierno de Milei se sumará a una coalición hemisférica contra el narcoterrorismo impulsada por EEUU

La conferencia reunirá a funcionarios de todo el continente para discutir mecanismos de cooperación regional frente a organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. En ese marco está prevista la firma de una declaración conjunta que establecerá las bases para conformar una coalición hemisférica destinada a combatir el narcoterrorismo, según informaron fuentes oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos.