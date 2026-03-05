El gobierno de Milei se sumará a una coalición hemisférica contra el narcoterrorismo impulsada por EEUU
El ministro de Defensa, Carlos Presti, formalizará la adhesión durante una conferencia en Florida. El objetivo es coordinar acciones regionales frente a redes criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.
El gobierno de Javier Milei avanzará hoy en su alineamiento con la estrategia de seguridad regional promovida por la administración de Donald Trump y firmará un acuerdo para integrarse a una coalición hemisférica liderada por Estados Unidos destinada a enfrentar el narcoterrorismo y el crimen organizado en el continente.
La adhesión argentina se formalizará durante la primera Conferencia Anticarteles de las Américas, un encuentro convocado y presidido por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que se desarrollará en la ciudad de Doral, en Florida, en la sede del Comando Sur de Estados Unidos.
El país estará representado por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien participará junto con autoridades de defensa y seguridad de países del Caribe, América Central y América del Sur.
La conferencia reunirá a funcionarios de todo el continente para discutir mecanismos de cooperación regional frente a organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. En ese marco está prevista la firma de una declaración conjunta que establecerá las bases para conformar una coalición hemisférica destinada a combatir el narcoterrorismo, según informaron fuentes oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Ejes de la estrategia y el respaldo de Argentina
La participación argentina implica un respaldo político explícito del gobierno de Milei a la estrategia de seguridad regional impulsada por Trump. Desde la perspectiva de Washington, el narcotráfico y las redes criminales asociadas a los cárteles constituyen una amenaza estratégica para el hemisferio occidental.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Defensa, el narcoterrorismo es una amenaza compartida por las naciones americanas y, durante décadas, las organizaciones criminales han expandido sus operaciones a través de las fronteras regionales.
El gobierno estadounidense sostiene que estas redes alimentaron circuitos de violencia y corrupción en varios países de la región y también impulsaron el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, una de las principales causas de muerte por sobredosis en Estados Unidos.
Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), en 2024 se registraron más de 75.000 muertes vinculadas a sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanilo.
Al inicio de su mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que designó a los principales cárteles del narcotráfico como Organizaciones Terroristas Designadas. La medida amplió las herramientas legales y operativas del gobierno estadounidense para enfrentar estas estructuras criminales.
La conferencia encabezada por Hegseth se enmarca en esa estrategia y busca fortalecer la coordinación regional frente a lo que el Pentágono define como redes de narcoterrorismo.
“El Departamento está uniendo a socios en todo el hemisferio occidental para detectar, desmantelar y destruir organizaciones terroristas designadas que alimentan la violencia y la corrupción”, indicó el Pentágono en un comunicado oficial.
Cooperación regional y desafíos operativos
Las autoridades estadounidenses consideran que el desmantelamiento de estas redes criminales solo es posible mediante una cooperación estrecha entre los países del continente. Por ese motivo, el encuentro reunirá a autoridades de defensa y seguridad de distintas naciones americanas para intercambiar diagnósticos y avanzar en mecanismos de coordinación.
La agenda incluye paneles dedicados al combate al crimen organizado transnacional, cooperación en ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas y estrategias para compartir responsabilidades en materia de seguridad regional.
Este enfoque, conocido en el ámbito de la defensa como burden sharing, busca una distribución más equilibrada de recursos y compromisos entre los países participantes.
Durante la reunión, los representantes de cada país se dividirán en grupos de trabajo coordinados por autoridades estadounidenses y de países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de profundizar en los principales desafíos y en posibles estrategias de cooperación.
En este contexto, Presti expondrá la posición argentina sobre la cooperación regional en seguridad y defensa. Durante su intervención destacará la ubicación geoestratégica del país en el extremo sur del continente y su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, aspectos que le otorgan un papel relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional.
El planteo argentino hará hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente a amenazas que afectan simultáneamente a varios países del hemisferio.
No obstante, las autoridades argentinas remarcarán que la participación en este tipo de iniciativas se desarrollará dentro del marco constitucional vigente. La legislación nacional establece límites precisos al rol de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, por lo que cualquier esquema de cooperación regional deberá ajustarse a ese marco normativo.
En ese sentido, la postura argentina en la conferencia subrayará que toda cooperación en defensa se realizará en cumplimiento estricto de las leyes y normas que regulan el sistema de defensa nacional.
La participación en el encuentro convocado por Hegseth representa, en este contexto, un nuevo paso en la estrategia del gobierno de Milei para fortalecer los vínculos con Estados Unidos y profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.
Tras la conferencia en Florida, el secretario de Defensa estadounidense continuará su agenda oficial con una visita a la sede del Comando Central de Estados Unidos en Tampa, donde mantendrá reuniones con autoridades militares para analizar la coordinación estratégica entre los distintos comandos regionales.