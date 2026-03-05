Sergio Palazzo advirtió que se perdieron unos 5.000 puestos de trabajo en bancos desde la asunción de Javier Milei
El titular de Asociación Bancaria aseguró que la caída del empleo responde a políticas económicas y cambios tecnológicos. También habló de prejubilaciones, retiros voluntarios y posibles reconversiones laborales en el sector.
El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron alrededor de 5.000 puestos de trabajo en el sistema financiero argentino.
Según explicó el dirigente gremial, la reducción del empleo en el sector bancario se debe tanto a las políticas económicas implementadas por el Gobierno como al impacto del avance tecnológico en la actividad.
“La cantidad de empleo que se ha caído desde la asunción de Milei en adelante, producto de muchas de las políticas económicas agregado al impacto tecnológico, está en el orden de los 5 mil puestos de trabajo aproximadamente”, sostuvo.
Prejubilaciones y retiros en los bancos
El titular del gremio detalló que en distintas entidades financieras se aplicaron diversos mecanismos de reducción de personal.
“En muchos bancos lo que hicieron fue prejubilaciones, en otros bancos retiros voluntarios y en otros retiros que no han sido tan voluntarios y pretenden ser forzosos”, afirmó.
Reconversión laboral en el sistema financiero
Más allá del panorama actual, Palazzo consideró que existe posibilidad de reconvertir parte de la mano de obra dentro del propio sistema bancario.
El sindicalista señaló que, aunque la afluencia de público a las sucursales disminuyó por el uso de aplicaciones y servicios digitales, muchos clientes todavía necesitan atención presencial.
“Si bien es cierto que la afluencia de público a las sucursales no es la misma, no menos cierto es también que el público reclama que las sucursales estén abiertas”, explicó.
En ese sentido, indicó que una parte de los usuarios —especialmente quienes cobran cuentas sueldo o beneficios previsionales— no siempre está preparada para operar exclusivamente mediante aplicaciones móviles.
Nuevos perfiles que demandan los bancos
En paralelo a la reducción de algunos puestos, Palazzo sostuvo que otros perfiles laborales podrían crecer dentro del sector financiero.
Entre ellos mencionó:
Programadores
Personal de call center para resolver problemas técnicos
Analistas de crédito
“Así como habrá puestos de trabajo que disminuyen, habrá puestos de trabajo que vendrán a incorporarse o ser mayores”, concluyó.