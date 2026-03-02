Nahuel Gallo: el Gobierno cuestionó el rol de la AFA y apuntó contra el "uso ideológico" del chavismo

Tras la llegada del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, el Gobierno nacional buscó marcar distancia de la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el operativo de repatriación. Tanto la senadora Patricia Bullrich como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfatizaron que la liberación fue fruto de gestiones oficiales y criticaron la decisión venezolana de entregar al gendarme a "intermediarios amigos".