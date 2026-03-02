Secciones
Política

Nahuel Gallo: el Gobierno cuestionó el rol de la AFA y apuntó contra el "uso ideológico" del chavismo

La administración libertaria minimizó la gestión de la entidad del fútbol argentino en la vuelta del gendarme desde Venezuela.

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, junto a su familia y funcionarios nacionales. El gendarme argentino, Nahuel Gallo, junto a su familia y funcionarios nacionales.
Hace 37 Min

Tras la llegada del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, el Gobierno nacional buscó marcar distancia de la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el operativo de repatriación. Tanto la senadora Patricia Bullrich como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfatizaron que la liberación fue fruto de gestiones oficiales y criticaron la decisión venezolana de entregar al gendarme a "intermediarios amigos".

"De esto no estábamos al tanto"

Bullrich fue tajante al minimizar el vuelo fletado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "Las gestiones las hicimos desde el primer segundo. Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno", dijo. 

La senadora reveló que Gallo vivió momentos de extrema tensión antes de embarcar, ya que fue trasladado a una sede de contrainteligencia y desconocía su destino. "Dudó durante todo el viaje. Él esperaba al consulado italiano y lo subieron a un avión con gente que no conocía", explicó.

La estrategia del chavismo

Por su parte, la ministra Monteoliva calificó la maniobra de Venezuela como una operación política. "Está claro que no iban a entregárnoslo a nosotros, ni a EE.UU. o Brasil. Buscaron a quienes son parte de su ideología", señaló. 

Según la funcionaria, la Casa Rosada supo del vuelo a último momento a través de la esposa de Gallo, pero mantuvieron la cautela hasta verlo aterrizar.

Pese a la controversia por el traslado, ambas funcionarias coincidieron en lo prioritario: el estado de salud de Gallo -quien llegó visiblemente más delgado- y el emotivo reencuentro con su hijo Víctor. No se descarta que, tras los chequeos médicos de rigor, el presidente Javier Milei reciba al gendarme en las próximas semanas.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoPatricia BullrichClaudio "Chiqui" TapiaJavier MileiNahuel GalloGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Varios Jaldos fueron a la asamblea
2

Varios Jaldos fueron a la asamblea

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
3

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso
4

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo
5

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital
6

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Más Noticias
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Equilibrio, diálogo y reforma: las tres claves del discurso de Osvaldo Jaldo

Equilibrio, diálogo y reforma: las tres claves del discurso de Osvaldo Jaldo

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Comentarios