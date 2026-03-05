Donald Trump recibió a Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel de Inter Miami, reciente campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025. El homenaje se realizó en el Salón Este, en el marco de una tradición que se repite cada año en el país norteamericano con los equipos que se consagran en las principales ligas profesionales.
Los futbolistas del conjunto de Florida ingresaron primero al recinto y aguardaron la llegada del mandatario. Minutos después, Trump apareció en el salón acompañado por Lionel Messi, capitán del equipo y principal figura de la franquicia, lo que generó uno de los momentos más comentados de la jornada. Más adelante en la jornada, el propio presidente se mostró efusivo ante la visita del astro argentino e incluyó en su discurso unas palabras hacia su figura. "Soy tu gran fan", admitió el mandatario.
La ceremonia se inscribe dentro de un ritual histórico del deporte estadounidense: los equipos campeones de competiciones como la NBA, la NFL, la MLB, la NHL y también la MLS suelen ser invitados a Washington para recibir un reconocimiento oficial del presidente y entregar simbólicamente el trofeo obtenido durante la temporada.
Para Messi, la visita tuvo un significado especial, ya que se trata de su primera presencia en la Casa Blanca. En enero de 2025, el capitán de la selección argentina había sido invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento civil que otorga el gobierno de Estados Unidos, aunque finalmente no asistió por compromisos de agenda.
Una de las ausencias destacadas del acto fue la de David Beckham, exfutbolista inglés y uno de los propietarios de Inter Miami. Desde el gobierno estadounidense confirmaron que no pudo participar del evento porque se encuentra en Europa para asistir a un desfile de moda vinculado a la carrera de su esposa, la diseñadora Victoria Beckham.
La delegación del club viajó a Washington como parte de su agenda deportiva, ya que este sábado enfrentará como visitante a D.C. United en un partido correspondiente a la temporada de la MLS.
En sus redes sociales, Inter Miami compartió imágenes del traslado del plantel hacia la capital estadounidense, donde se pudo ver a Messi junto al resto de los convocados para el encuentro. Donald Trump, durante su discurso, remarcó su admiración para con el rosarino siempre que pudo. "Messi es mejor que Pelé", declaró sin tapujos.
Ahora, con la presencia del capitán argentino, el acto sumó un atractivo adicional: ver a Messi, uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente del deporte mundial, en uno de los escenarios políticos más emblemáticos del planeta.