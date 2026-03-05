Secciones
DeportesFútbol

Donald Trump recibió a Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos homenajeó al equipo campeón de la MLS 2025 en el tradicional acto que se realiza con las franquicias ganadoras de las principales ligas deportivas.

HISTÓRICO. El capítán de la selección se encuentra en la Casa Blanca junto con el presidente estadounidense. HISTÓRICO. El capítán de la selección se encuentra en la Casa Blanca junto con el presidente estadounidense.
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel de Inter Miami, reciente campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025. El homenaje se realizó en el Salón Este, en el marco de una tradición que se repite cada año en el país norteamericano con los equipos que se consagran en las principales ligas profesionales.

Los futbolistas del conjunto de Florida ingresaron primero al recinto y aguardaron la llegada del mandatario. Minutos después, Trump apareció en el salón acompañado por Lionel Messi, capitán del equipo y principal figura de la franquicia, lo que generó uno de los momentos más comentados de la jornada. Más adelante en la jornada, el propio presidente se mostró efusivo ante la visita del astro argentino e incluyó en su discurso unas palabras hacia su figura. "Soy tu gran fan", admitió el mandatario.

La ceremonia se inscribe dentro de un ritual histórico del deporte estadounidense: los equipos campeones de competiciones como la NBA, la NFL, la MLB, la NHL y también la MLS suelen ser invitados a Washington para recibir un reconocimiento oficial del presidente y entregar simbólicamente el trofeo obtenido durante la temporada.

Para Messi, la visita tuvo un significado especial, ya que se trata de su primera presencia en la Casa Blanca. En enero de 2025, el capitán de la selección argentina había sido invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento civil que otorga el gobierno de Estados Unidos, aunque finalmente no asistió por compromisos de agenda.

Una de las ausencias destacadas del acto fue la de David Beckham, exfutbolista inglés y uno de los propietarios de Inter Miami. Desde el gobierno estadounidense confirmaron que no pudo participar del evento porque se encuentra en Europa para asistir a un desfile de moda vinculado a la carrera de su esposa, la diseñadora Victoria Beckham.

La delegación del club viajó a Washington como parte de su agenda deportiva, ya que este sábado enfrentará como visitante a D.C. United en un partido correspondiente a la temporada de la MLS.

En sus redes sociales, Inter Miami compartió imágenes del traslado del plantel hacia la capital estadounidense, donde se pudo ver a Messi junto al resto de los convocados para el encuentro. Donald Trump, durante su discurso, remarcó su admiración para con el rosarino siempre que pudo. "Messi es mejor que Pelé", declaró sin tapujos.

Ahora, con la presencia del capitán argentino, el acto sumó un atractivo adicional: ver a Messi, uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente del deporte mundial, en uno de los escenarios políticos más emblemáticos del planeta.

Temas Estados Unidos de AméricaLionel MessiCasa BlancaLuis SuárezMajor League SoccerDonald TrumpRodrigo De PaulInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Trump advirtió que la gran oleada de ataques aún no ha sucedido y delineó los objetivos de EEUU en Irán

Trump advirtió que "la gran oleada de ataques aún no ha sucedido" y delineó los objetivos de EEUU en Irán

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

El líder supremo de Irán fue abatido en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

El líder supremo de Irán fue abatido en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

Donald Trump anunció que cortará todo el comercio con España por haberse negado a prestar sus bases para la ofensiva contra Irán

Donald Trump anunció que cortará todo el comercio con España por haberse negado a prestar sus bases para la ofensiva contra Irán

Lo más popular
Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
1

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
2

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe
5

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina
6

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Más Noticias
Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Comentarios