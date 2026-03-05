Donald Trump recibió a Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca

Los futbolistas del conjunto de Florida ingresaron primero al recinto y aguardaron la llegada del mandatario. Minutos después, Trump apareció en el salón acompañado por Lionel Messi, capitán del equipo y principal figura de la franquicia, lo que generó uno de los momentos más comentados de la jornada. Más adelante en la jornada, el propio presidente se mostró efusivo ante la visita del astro argentino e incluyó en su discurso unas palabras hacia su figura. "Soy tu gran fan", admitió el mandatario.