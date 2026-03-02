Secciones
Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Con apenas seis años y la "10" en la espalda, el hijo menor de "Leo" maravilló al mundo con una jugada individual cargada de gambetas en la Adidas Champions Cup; un video viral que confirma las palabras del capitán: "Ciro es más explosivo y encarador".

NUEVA GENERACIÓN. Ciro Messi y Lautaro Suárez, hijos de Lionel y Luis, emulan a sus padres y celebran uno de sus goles en las infantiles de Inter Miami. NUEVA GENERACIÓN. Ciro Messi y Lautaro Suárez, hijos de Lionel y Luis, emulan a sus padres y celebran uno de sus goles en las infantiles de Inter Miami.
Hace 1 Hs

El apellido Messi vuelve a ser tendencia mundial, pero esta vez no por una genialidad de Lionel en la MLS, sino por el talento emergente de su heredero más pequeño. Ciro Messi, de apenas seis años, se convirtió en el fenómeno viral de las últimas horas tras una deslumbrante actuación en la Adidas Champions Cup 2026.

En el marco del torneo juvenil que reúne a las mejores academias de Florida, el menor de la dinastía mostró destellos de una jerarquía que muchos consideran "genética". Con la número "10" en la espalda, Ciro emuló los movimientos clásicos de su padre: calma para observar el entorno, aceleración explosiva y un control de balón que dejó a los rivales en el camino.

La jugada que recorre el mundo

En el video que inundó plataformas como X e Instagram, se ve al pequeño Ciro analizando el juego con una tranquilidad asombrosa. Tras recibir la pelota, ejecutó un triple enganche electrizante para sacarse de encima la marca y, con una frialdad impropia para su edad, definió de zurda ante la salida del arquero.

Explosivo y encarador: el análisis de Leo

Este nivel no sorprende al propio Lionel Messi, quien tiempo atrás ya había definido los perfiles futbolísticos de sus hijos. Mientras describió a Thiago como un "organizador más pensante" y a Mateo como un "delantero inteligente", fue contundente sobre el más chico: “Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus propias jugadas”.

Mientras el capitán del Inter Miami se prepara para el duelo ante Orlando City, disfruta desde la tribuna cómo la nueva generación de los Messi empieza a escribir sus propios capítulos, con la misma sonrisa pícara y la pelota siempre pegada al pie izquierdo.

