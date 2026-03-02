Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Explosivo y encarador: el análisis de Leo

Este nivel no sorprende al propio Lionel Messi, quien tiempo atrás ya había definido los perfiles futbolísticos de sus hijos. Mientras describió a Thiago como un "organizador más pensante" y a Mateo como un "delantero inteligente", fue contundente sobre el más chico: “Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus propias jugadas”.