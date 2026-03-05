El dólar "blue" cayó $15 y tocó su valor más bajo desde septiembre

El dólar “blue” registró este jueves una caída de $15 y alcanzó su valor más bajo desde el pasado 10 de septiembre. La divisa informal cerró a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta en la city tucumana, convirtiéndose además en el tipo de cambio más barato entre todos los segmentos del mercado.
En paralelo, el dólar oficial finalizó la jornada con una suba de cinco pesos, equivalente a un avance de 0,4%. De esta manera, la cotización para la venta en el Banco Nación se ubicó en $1.425, luego de haber marcado un máximo intradiario de $1.430.
En el mercado mayorista, con un volumen operado de U$S353,9 millones en el segmento de contado, el tipo de cambio terminó con un incremento de 6,50 pesos o 0,5%, para ubicarse en $1.407. En lo que va de marzo, el dólar oficial acumula una suba de $10.
Por su parte, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.616,01. Con este nivel, el dólar mayorista quedó a $209,01, lo que representa una distancia de 14,9% respecto de ese límite.
En el segmento financiero también se observaron movimientos al alza. El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.474,93, mientras que el dólar MEP registró una suba del 0,2% y se ubicó en $1.432,10.